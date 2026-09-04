Realizado na Fundação Romi, o evento reunirá colecionadores e admiradores do pequeno e icônico modelo, com exposição de Romi-Isettas, carreata pelas ruas da cidade, documentos e fotos históricas, além de uma programação gratuita para toda a família.Entre as atrações estão gincana para proprietários, apresentações musicais, food trucks, espaço infantil e produção de miniaturas de Romi-Isetta na hora, utilizando uma máquina Sopradora Romi.

Uma história que começou em Santa Bárbara d’Oeste

Fabricada pela Romi, tradicional indústria de Santa Bárbara d’Oeste, a Romi-Isetta entrou para a história em 5 de setembro de 1956, quando as primeiras 16 unidades produzidas desfilaram pelas ruas de São Paulo para marcar o lançamento oficial do modelo.

O veículo foi resultado de uma iniciativa pioneira da Romi, que apostou na fabricação nacional de um modelo compacto, econômico e inovador antes mesmo da criação das políticas governamentais que impulsionariam a indústria automobilística brasileira.

Com apenas 350 kg e consumo que chegava a 25 km/l, a Romi-Isetta também antecipou características que hoje voltam ao centro das discussões sobre mobilidade urbana, como baixo consumo, dimensões compactas e facilidade de circulação e estacionamento.

Convite à imprensa

Jornalistas e equipes de reportagem poderão acompanhar e realizar a cobertura do evento, que terá como um dos principais destaques a concentração e a carreata de Romi-Isettas pelas ruas de Santa Bárbara d’Oeste. Além de captar imagens, porta-vozes da Fundação Romi estarão disponíveis para entrevistas.

Serviço: