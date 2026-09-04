O candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) foi processado pelo PT após fazer críticas ao ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. A acusação está relacionada a uma declaração sobre a taxação de 20% nas compras internacionais de até US$ 50, popularmente conhecidas como “blusinhas”.

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Molina elevou o tom contra o partido e classificou a ação como uma tentativa de intimidar quem faz críticas ao governo e aos seus aliados. Para o candidato, o PT deveria estar preocupado em explicar suas decisões à população. “Querem me processar porque falei a verdade? Não vão me calar”, afirmou.

Para Molina, o episódio revela a dificuldade do PT em lidar com quem não se curva ao discurso do partido. O candidato afirmou que não vai recuar diante de pressão política ou judicial e que continuará cobrando explicações de Haddad e do governo. Segundo ele, quem ocupa espaço público precisa estar preparado para ser questionado e prestar contas à população.

Fala Molina

“Se o PT acha que processo vai me fazer baixar a cabeça, está muito enganado. Quanto mais tentarem me calar, mais eu vou falar”, afirmou.

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