O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta 5ª feira (3.set.2026) para que o ministro André Mendonça seja investigado no inquérito das fake news, por abuso de autoridade.

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Segundo Moraes, Mendonça direcionou investigação contra ministros do tribunal, como ele próprio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques.

A decisão pede que o presidente do Tribunal, Luiz Edson Fachin, tome providências diante dos “indícios” que Mendonça cometeu improbidade administrativa, crime de responsabilidade e abuso de autoridade. Em resposta, Fachin determinou que Moraes, Mendonça, o procurador-geral da República e Andrei Rodrigues se manifestem em 5 dias.

“Há, portanto, a presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade pelo Ministro André Mendonça, no exercício da função”.

Alexandre de Moraes e o bolsonarismo

Alexandre de Moraes afirmou que André Mendonça apresenta viés político em sua análise. Mendonça foi ministro da Justiça e indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo.

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