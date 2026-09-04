Saiba quais documentos são aceitos para votar nas Eleições 2026

Saiba quais documentos com foto são aceitos para votar nas Eleições 2026

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Daqui a um mês, mais de 34,1 milhões de eleitoras e eleitores vão às urnas no estado de São Paulo. O 1º turno das Eleições 2026 será no dia 4 de outubro. Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto à mesa receptora de votos ou o aplicativo e-Título. Para se identificar com a versão digital do título, é necessário que o app mostre a foto do eleitor, o que só ocorre se a pessoa tiver o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. Caso a foto não esteja disponível no aplicativo, é possível votar com outros documentos com foto.

Além do e-Título com fotografia (para eleitores com biometria coletada), a eleitora ou o eleitor pode apresentar, inclusive na versão digital, carteira de identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certificado de reservista, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

A carteira de trabalho também é aceita, exceto a versão digital, que não vale como documento de identidade porque não possui foto validada por órgão oficial de registro. Também não são admitidas como prova de identidade no momento da votação as certidões de nascimento ou de casamento, que não possuem foto.

De acordo com a Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os documentos oficiais com foto poderão ser aceitos ainda que expirada a data de validade, desde que seja possível comprovar a identidade da eleitora ou do eleitor.

Voto obrigatório ou facultativo

De acordo com a Constituição, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, quem tem 16 e 17 anos e os maiores de 70. Para votar em qualquer turno, as eleitoras e os eleitores deverão ter completado 16 anos até 4 de outubro, data do 1º turno, conforme a Resolução TSE nº 23.759/2026.

Atualmente, mais de 8,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos estão aptas a votar em outubro, quase 25% do eleitorado estadual. Nesse grupo, há 3,8 milhões de idosos com mais de 70 anos, para quem o voto é facultativo. Já os eleitores jovens menores de 18 anos somam 180.229 pessoas.

Não é obrigatório ter biometria coletada para votar

Do total de votantes do estado, 30,2 milhões possuem biometria coletada (88,8% do total) e poderão liberar a urna com a impressão digital. Eleitoras e eleitores que não possuem cadastro biométrico, mas estão em situação regular com a Justiça Eleitoral também poderão votar normalmente em outubro apresentando um documento com foto.

Mesmo quem não fez a coleta dos dados biométricos na Justiça Eleitoral ainda poderá ser habilitado por meio da digital. Isso porque a Justiça Eleitoral tem parceria com outros órgãos oficiais de identificação para importar a biometria para o sistema de votação, permitindo que esse grupo vote com a identificação biométrica.

Nesses casos, a biometria será validada no momento em que o eleitor utilizar a impressão digital com sucesso para liberar a urna. Realizado esse processo, a identificação biométrica da pessoa será adicionada posteriormente ao cadastro da Justiça Eleitoral, sendo válida para eleições futuras.

Consulta ao local de votação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta o eleitor a consultar com antecedência seu local de votação antes de sair de casa. Há mais de 11 mil locais de votação nos 645 municípios do estado. É possível verificar onde votar pelo Autoatendimento eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.

Para a organização do pleito, também houve alterações de locais de votação em algumas zonas eleitorais. Confira a tabela com as mudanças. O arquivo será atualizado periodicamente, portanto, pode haver outras modificações que ainda não aparecem na lista. Antes da eleição, é importante que a eleitora ou o eleitor confirme se não houve mudança no seu local de votação pelos canais de atendimento do TRE-SP.

Ordem de votação, cargos em disputa e colinha eleitoral

Em 2026, o eleitor vai votar para seis cargos nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente da República.

O TRE-SP recomenda aos votantes levar a colinha eleitoral com o número dos candidatos organizados na ordem de votação para evitar eventuais erros, agilizar o processo e ainda contribuir para a redução das filas nas seções eleitorais. Quem quiser se familiarizar com a urna eletrônica antes das Eleições 2026 pode ainda usar o simulador de votação disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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