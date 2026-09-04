Você guarda maquiagem no banheiro? Isso pode estar estragando seus produtos

Você guarda maquiagem no banheiro? Médica explica por que o hábito pode estragar os produtos antes da validade

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Guardar maquiagem e skincare no banheiro é um hábito comum. Os produtos ficam à mão, próximos ao espelho e acabam fazendo parte da rotina diária. O problema é que o ambiente também concentra calor, vapor e umidade, principalmente depois do banho, condições que podem interferir na conservação de algumas fórmulas e antecipar alterações de textura, cheiro e cor.

Para a médica Aline Zanatta (CRM-SP 135.508), que atua em Dermatologia, da Revion International Clinic, olhar apenas para a data impressa na embalagem pode ser um erro. “Calor, vapor e umidade constantes podem alterar a estabilidade das fórmulas, mesmo quando o produto ainda está dentro da validade. Se uma base começa a separar, um sérum muda de cor ou aparece um cheiro diferente, é importante prestar atenção nesses sinais e não considerar apenas o prazo indicado no rótulo”, explica.

O cuidado é ainda maior com produtos líquidos ou cremosos, fórmulas com ativos mais sensíveis e itens abertos e manipulados todos os dias. O rímel merece atenção especial por entrar repetidamente em contato com o aplicador e ser usado muito próximo aos olhos. Ambientes quentes e úmidos podem favorecer a proliferação de microrganismos e também interferir na ação dos conservantes presentes em algumas fórmulas.

A médica Aline Zanatta ressalta que retirar os cosméticos do banheiro não significa colocá-los automaticamente na geladeira. “Também existe um exagero em achar que todo skincare precisa ser refrigerado. Cada fórmula tem uma orientação de armazenamento. De maneira geral, o ideal é manter os produtos em um local seco, fresco, longe da luz direta e de grandes variações de temperatura, sempre respeitando o que o fabricante recomenda”, afirma.

Na prática, a penteadeira, uma gaveta no quarto ou um armário protegido do calor podem ser opções melhores para deixar a nécessaire do que a bancada ao lado do chuveiro. E a regra vale

para maquiagem e skincare: além da validade, mudança de cheiro, cor, consistência ou separação da fórmula também deve acender o alerta. “O produto pode estar dentro do prazo e, ainda assim, mostrar que sofreu alguma alteração. A forma como ele é armazenado também faz parte do cuidado com aquilo que você aplica todos os dias na pele”, conclui Aline.

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