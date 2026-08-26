A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca mais 51 candidatos aprovados em concurso público para o preenchimento imediato das vagas em diversas áreas.

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O novo edital de convocação está disponível no Diário Oficial do Município na edição desta quarta-feira (26), publicado no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br. Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações sobre a convocação.

A publicação inclui profissionais aprovados para os cargos de ajudante geral (9), educador social (2), escriturário (5), fisioterapeuta, inspetor de alunos, médico da família, médico veterinário, monitor escolar (2), motorista (3), motorista de ambulância, operador de máquinas pesadas, PEB 1 – educador fundamental (6), PEB 2 – geografia, PEB 2 – inglês – PCD, PEB 2 – matemática, PEB 1 – educador infantil, pintor (2), professor desportivo, psicólogo (3), psicólogo – PCD, técnico de enfermagem (5), técnico de segurança do trabalho e técnico em planejamento e orçamento.

Tem que ir na prefeitura Americana

Portando documento original com foto, eles devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no dia 1º de setembro (terça-feira), às 9h, com entrada pela Rua Presidente Vargas.

“Estamos abrindo portas para novos profissionais que queiram construir uma carreira sólida, pautada pela inovação e dedicação. Desejo que todos sejam bem-vindos”, disse o secretário de Administração Municipal, Eduardo Flores.