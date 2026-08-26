O vereador Renan de Angelo (Podemos) se reuniu na segunda-feira (24) com o fundador da plataforma de entregas Yes Delivery, Júlio Castro, e a advogada Elida Ribeiro, para conhecer a operação da empresa e discutir demandas relacionadas às condições de trabalho dos entregadores de encomendas.

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Durante a reunião, foi discutida a importância da criação de estruturas de apoio aos motoboys. Renan de Ângelo afirmou que já apresentou proposta para que espaços públicos ociosos, como antigos quiosques e pontos de táxi desativados, possam ser avaliados para essa finalidade. A ideia é que esses locais possam oferecer estrutura básica aos trabalhadores durante suas jornadas, como banheiro, água, espaço para descanso, alimentação e recarga de equipamentos.

Para Renan, ouvir diretamente empresas, entregadores e representantes da categoria é fundamental para construir uma proposta que realmente funcione.

Fala Renan, eu sou boy

“A pauta dos motoboys não pode ser construída apenas dentro do gabinete. Precisamos ouvir quem está na rua, quem conhece a operação e quem acompanha as dificuldades da categoria. A reunião com o Júlio e com a Elida foi importante justamente para entendermos melhor essa realidade e buscarmos caminhos concretos”, comentou.

Segundo o parlamentar, o objetivo é construir uma solução que envolva Poder Público, empresas, trabalhadores e sociedade, permitindo que a estrutura seja implantada de forma sustentável e possa atender não apenas uma empresa ou grupo específico, mas os profissionais que trabalham diariamente com entregas no município.

“Eu assumi esse compromisso com os motoboys de Americana e vou continuar buscando alternativas até esgotarmos as possibilidades. Se existem experiências que deram certo em outras cidades, precisamos estudar, adaptar e buscar uma solução para Americana também”, concluiu.