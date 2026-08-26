Um homem que pulou o muro pra ir atrás da ex namorada acabou se dando mal em Hortolândia esta terça-feira. O caso aconteceu na rua Roseno Pereira, Jd Estefânia, Hortolândia. O homem de 39 anos foi atrás da vítima 61 anos, mas acabou se dando.

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Na noite de terça-feira (25), a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica, em Sumaré. No local, a vítima relatou que o ex-companheiro, contra quem havia uma medida protetiva de urgência, havia pulado o muro da residência e proferido ameaças.

Mesmo pulando, foi localizado

O homem foi localizado e abordado, confessando ter ingressado no imóvel com a intenção de reatar o relacionamento. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Sumaré, onde o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Outro caso, em Sumaré

Na noite de terça-feira (25) a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de desinteligência, em Sumaré. No local, a vítima relatou que o marido, após ingerir bebida alcoólica, tornou-se agressivo e passou a danificar objetos e a estrutura da residência, causando danos ao guarda-roupa, ao muro e aos encanamentos.

Os dois tem 26 anos.

O homem foi contido por um familiar. Após o atendimento médico dos envolvidos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Sumaré para as providências cabíveis. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.