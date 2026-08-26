Observatório de Americana abre para observação do eclipse lunar

Observatório Municipal de Americana abre para observação do eclipse lunar na noite de quinta-feira

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O Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre as portas nesta quinta-feira (27), às 22h, para uma atividade especial: o Eclipse Parcial da Lua. A entrada é gratuita, pelo portal principal do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel” (Rua Abrahim Abraham, 400, Parque Residencial Nardini), e não há necessidade de agendamento prévio.

O satélite terá 93% do disco lunar eclipsado, segundo o técnico responsável pelo OMA, o astrônomo Carlos H.A. Andrade. De acordo com ele, o início do eclipse parcial será às 23h33, com o máximo do eclipse parcial em 28 de agosto (sexta-feira) à 01h13 e fim às 2h51.

“Esta semana, o céu reserva um espetáculo especial para os amantes da Astronomia e o OMA receberá o público prontamente para este eclipse lunar com magnitude impressionante”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Para ver o eclipse da Lua, não é preciso nenhum equipamento de segurança, bastando olhar para o céu e contemplar o fenômeno.

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