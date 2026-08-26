Falar de Americana é, para mim, falar de casa. É falar de uma cidade que faz parte das minhas lembranças, dos lugares por onde passei e, principalmente, da história da minha família.

São 34 anos acompanhando meu pai, Chico Sardelli, por todos os cantos de Americana. Desde pequeno, aprendi ao lado dele a conhecer a cidade não apenas pelas ruas e bairros, mas pelas pessoas.

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Cresci vendo de perto suas histórias, suas dificuldades, suas conquistas e, principalmente, o orgulho que o americanense tem da cidade onde vive.

Foi assim que aprendi a enxergar uma das características que mais admiro em Americana: a força da sua gente.

Somos uma cidade de pessoas acolhedoras e batalhadoras, que trabalham, empreendem, criam oportunidades e ajudam a construir todos os dias uma Americana melhor. Temos empresas que nasceram ou cresceram aqui e hoje são referências no cenário nacional. Temos trabalhadores que ajudaram a transformar a cidade e famílias que, geração após geração, mantêm uma relação de carinho e pertencimento com Americana.

Foi aqui que passei minha infância com os pastéis do Mercadão Municipal aos domingos de manhã, com os passeios no Parque Ecológico e com as corridas na Avenida Brasil. A cidade que a cada ano se supera com a Festa do Peão, consagrada como uma das melhores festas do país.

Minha própria trajetória profissional e na vida pública acabou me permitindo conhecer Americana ainda mais profundamente. Ouvir pessoas, acompanhar demandas e participar do cotidiano da cidade reforçou em mim algo que aprendi desde cedo: uma cidade não é construída apenas por obras, prédios ou números. Ela é construída pelas pessoas e pelo vínculo que elas estabelecem com o lugar onde escolheram viver.

Americana cresceu, mudou e se modernizou. E precisa continuar olhando para frente. Uma cidade com a nossa importância econômica e regional deve pensar grande, preparar-se para os próximos anos e continuar criando oportunidades para quem escolheu construir sua vida aqui.

Neste aniversário, mais do que celebrar uma data, é dia de reconhecer quem ajudou a escrever essa história e renovar nossa confiança no futuro.

Tenho orgulho de fazer parte dessa caminhada. Orgulho das minhas raízes, da história da minha família e da cidade que me ensinou tanto.

Parabéns, Americana. Que a nossa cidade continue sendo terra de gente que trabalha, acolhe, sonha e faz acontecer.