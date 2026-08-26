A atleta Priscila Ferraz, conhecida no meio esportivo como Perê, da equipe de handebol feminino adulto da Secretaria de Esportes de Americana, foi convocada para integrar a Seleção Brasileira Master e disputar a 5ª Copa América de Handebol Master. A competição será realizada de 3 a 7 de setembro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

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Priscila disputará a competição na categoria feminina 44+, levando para o cenário internacional a experiência de uma trajetória de 26 anos defendendo Americana em competições de handebol.

A 5ª Copa América de Handebol Master será realizada pela primeira vez em Natal e reunirá atletas de diferentes países do continente. A competição é destinada a atletas com mais de 30 anos no feminino e 35 anos no masculino, sem limite máximo de idade.

Para Perê, a convocação representa o reconhecimento de uma longa trajetória dedicada ao handebol e uma oportunidade especial de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Priscila Ferraz comenta

“É com muita alegria que recebo essa convocação da seleção brasileira. São 26 anos defendendo Americana, vivendo o handebol, treinando, competindo e construindo uma história dentro da modalidade. Poder representar o Brasil agora, na categoria Master, é algo muito especial e que me deixa extremamente feliz. Vou para Natal com muita vontade, orgulho e responsabilidade para fazer o meu melhor e representar muito bem Americana”, afirmou a atleta.

A competição contará com a participação de equipes de países como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Porto Rico e República Dominicana.