Projeto Oásis dos Saberes promove manhã de aquarela botânica no Parque Taene

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O projeto de educação ambiental “Oásis de Saberes: Ecos do Futuro – Construindo um amanhã mais verde”, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, promoveu seu 9º encontro com uma manhã de pintura ao ar livre no Parque Taene. A atividade, intitulada “Aquarela Botânica”, foi conduzida por Lia Micelli e reuniu 20 participantes em uma experiência de contato com a técnica da aquarela a partir da observação da natureza.

Realizado pela Secretaria de Educação, por meio do Núcleo de Educação Ambiental, o projeto promove encontros mensais gratuitos com oficinas, palestras e debates sobre educação ambiental. A proposta também busca aproximar a população dos espaços verdes do Município, utilizando parques e outras áreas públicas como ambientes de aprendizado e reflexão.

Durante o encontro, os participantes tiveram o primeiro contato com a técnica da aquarela, conhecendo os materiais utilizados e alguns de seus princípios básicos. A atividade foi conduzida de forma prática e experimental, explorando a relação entre água, pigmento e papel.

Como proposta inicial, foi realizada uma prática de aquarela abstrata, permitindo que cada participante observasse livremente o movimento da água, a expansão dos pigmentos, suas misturas e as diferentes possibilidades de criação. A partir dessa experiência, a atividade aproximou a observação dos elementos naturais da expressão artística.

A proposta teve como objetivo despertar a curiosidade, a percepção e a sensibilidade artística, proporcionando uma experiência acessível e prazerosa com a aquarela. A atividade também mostrou como a observação da natureza pode servir de inspiração para diferentes formas de expressão e criação.

Os encontros do “Oásis de Saberes” são realizados uma vez por mês, das 8h30 às 10h30, e os participantes recebem certificado de participação. A programação reúne especialistas para abordar diferentes temas relacionados ao meio ambiente, além de proporcionar momentos de aprendizado e vivência em espaços naturais da cidade.

Com encontros gratuitos e atividades diversificadas, o projeto busca ampliar o contato da comunidade com a educação ambiental, estimulando a reflexão sobre a relação entre sociedade, natureza e os espaços públicos de Santa Bárbara d’Oeste.

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