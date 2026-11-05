Ainda antes da sucessão na presidência, a Câmara Municipal de Sumaré realizou, nesta quarta-feira (4), sua 36ª Sessão Ordinária do ano, marcada pela aprovação de matérias voltadas à proteção das mulheres, homenagens a moradores e reconhecimento de iniciativas locais.

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Entre as principais deliberações, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 295/2026, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PSB), que institui a Campanha Municipal de Conscientização sobre o Gesto Silencioso de Socorro, uma ferramenta de comunicação não verbal que permite a mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica pedirem ajuda de forma discreta e segura.

Sucessão

O presidente da Câmara Hélio Silva está preso e afastado do comando da Casa, e alguns nomes articulam a sucessão.

Na justificativa da proposta, o parlamentar destaca que, muitas vezes, vítimas de violência doméstica estão sob constante vigilância e controle do agressor, o que as impede de realizar chamadas telefônicas de emergência ou expressar verbalmente pedidos de socorro sem colocar em risco a própria integridade física.

“O gesto não verbal de socorro, amplamente conhecido em âmbito internacional como Signal for Help, foi desenvolvido como uma ferramenta simples, porém altamente eficaz, que permite à vítima comunicar que está em perigo apenas movimentando discretamente uma das mãos”, justificou o vereador.

Os parlamentares também aprovaram cinco moções de congratulação em reconhecimento a moradores e empreendimentos que se destacam por sua atuação no município. O vereador Welington da Farmácia (MDB) prestou homenagens ao pastor e ativista social Wellington Carlos Vieira Rocha e ao nadador de águas abertas Marcos Pansonato, de 64 anos, em reconhecimento à sua trajetória esportiva.

O vereador Pereirinha (Cidadania) homenageou o advogado Robson Primo, enquanto o vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) apresentou moção de congratulação ao atleta amador de corrida de rua Victor Isaías Magalhães. Já o vereador Joel Cardoso (PSD) propôs uma homenagem aos 30 anos de história da AVM Imóveis, estendendo os cumprimentos aos fundadores Marcos Roberto Souza dos Santos e Elaine Ravanhani Santos.

Entre as matérias previstas na Ordem do Dia, os vereadores aprovaram o Projeto de Decreto Legislativo nº 8/2026, de autoria do vereador Rudinei Lobo, que concede o Título de Cidadã Sumareense a Nair Vieira da Silva, e o Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2026, apresentado pelo vereador Welington da Farmácia, que concede o Título de Cidadão Sumareense a Jair Nunes de Barros.

O plenário também aprovou dois projetos de lei encaminhados pelo prefeito Henrique do Paraíso em regime de urgência. Juntas, as propostas autorizam a abertura de R$ 8.842.458,48 em créditos adicionais suplementares no orçamento municipal vigente.

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