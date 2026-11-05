Novembro Azul: Santa Bárbara inicia ações voltadas à saúde e ao bem-estar dos homens na Rede Municipal de Saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta semana as ações do Novembro Azul na Rede Municipal de Saúde. Ao longo do mês, os atendimentos e orientações voltados às questões relacionadas à saúde dos homens serão intensificados nos serviços de Saúde, com destaque para a prevenção do câncer de próstata e de outras doenças e agravos.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os Complexos Regionais de Saúde já contam com decoração especial e realização de salas de espera ativas, por meio dos grupos de promoção da saúde, como o Faça Saúde e o Programa QualiVida, e, quando indicado, encaminhamentos para exames, como aferição de pressão arterial, glicemia, triagem de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), exame de PSA, entre outros.

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Outros setores da Saúde também estão mobilizados com a campanha, por meio de palestras e da divulgação dos serviços disponíveis na rede. Entre os temas abordados durante o Novembro Azul estarão: fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, tabagismo, etilismo, hábitos saudáveis, alimentação e atividade física, além de orientações sobre os principais sintomas do câncer de próstata e quando realizar os exames investigativos.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Inca (Instituto Nacional do Câncer).

Em Santa Bárbara, o Novembro Azul passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Município após a instituição da Lei Municipal nº 3.939 de 28 de abril de 2017, sendo dedicado à realização de ações para dar visibilidade aos cuidados com a saúde dos homens, em especial à prevenção do câncer de próstata, durante todo o mês de novembro.

Para ter acesso aos serviços disponíveis, basta comparecer à UBS ou Complexo de Saúde mais próximos da residência e verificar o cronograma com os atendimentos e ações oferecidos.

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