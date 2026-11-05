A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a inclusão do “Dia da Umbanda” no calendário oficial do município.

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De acordo com a parlamentar, a proposta tem como objetivo evidenciar aos cidadãos a relevância do respeito ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana.

Fala Juliana

“A Umbanda é uma religião historicamente brasileira que nasceu de diferentes culturas que formam a identidade do povo brasileiro, carregando em seus fundamentos a prática da caridade, o respeito à natureza, a busca pelo equilíbrio e o acolhimento ao próximo. Reconhecer essa manifestação no âmbito municipal é valorizar uma parcela significativa de nossa própria história através da educação, do respeito mútuo e pela cultura de paz”, afirma Juliana.

De acordo com o projeto, o dia será comemorado anualmente em 15 de novembro, em consonância com o Dia Nacional da Umbanda instituído pela Lei Federal. “A iniciativa se alinha à legislação federal e reforça o compromisso desta Casa com os preceitos constitucionais de liberdade de crença e de igualdade”, conclui.

O projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

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