O exército do Lula, que surgiu no segundo turno das eleições deste ano e é apontado como um dos principais fatores para a virada do presidente em cima de Flávio Bolsonaro, tem número estimado entre 22 mil e 33 mil na região (Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa).

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O grupo chegou perto dos 11 milhões no whatsapp mas agora segue com 10,3 milhões. Caso os percentuais fossem semelhantes na região (a mesma proporção de população e integrantes do grupo), as cidades maiores (Americana, SB e Sumaré) teriam em torno de 10 mil ‘soldados’ cada. E Nova Odessa perto dos 3 mil integrantes.

Soldados do Exército e votos

Como o eleitorado de Lula é menor na região do que foi na média do país, o ‘desconto’ seria próximo a 1/3 do total, reduzindo o número de soldados para pouco mais de 22 mil representantes.

O QUE FAZER COM O EXÉRCITO? São vários fatores que pesam na hora de organizar as forças para o futuro. Um deles seria recorrer ao próprio ‘general’ Janones para se conseguir desmembrar ou atrair localmente os soldados. Outro fator tão fundamental ou mais seria criar linguagem para engajamento dos grupos locais.

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