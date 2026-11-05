Oito filhotes de pato-mandarim (Aix galericulata) receberam tratamento esta terça-feira da equipe técnica do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. Foram feitos os implantes de microchip nas aves. O procedimento é utilizado para identificação individual de cada ave. O manejo incluiu também avaliação clínica e pesagem.

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“Os exames foram realizados com sucesso e os patos já estão novamente em seus recintos. A microchipagem serve para que informações importantes dos animais sejam armazenadas. É como o RG do animal. Também é importante para o localizarmos”, explicou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“A equipe técnica do Parque Ecológico segue protocolos de segurança com os animais do zoológico. Os manejos realizados, como os da microchipagem, avaliação clínica e pesagem, refletem o cuidado que a equipe tem com cada indivíduo mantido no espaço”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O exame de sexagem – para a identificação e o registro do sexo – será realizado posteriormente, uma vez que a espécie apresenta dimorfismo sexual evidente quando as aves atingem a maturidade. Para o exame nessa espécie, é dispensada a coleta de sangue, sendo suficiente a observação: os machos possuem coloração marcante das penas, diferentemente das fêmeas.

O pato-mandarim é originário da Rússia, China e Japão.

Os oito filhotes nasceram no zoológico no fim de setembro, e já podem ser visitados pelo público. Entre eles, dois apresentam uma coloração mais clara, que é uma variação genética conhecida como “canela”.

O Zoo Americana funciona de quarta-feira a domingo das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h. O parque está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e conta com estacionamento gratuito.

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