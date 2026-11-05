Oito filhotes de pato-mandarim (Aix galericulata) receberam tratamento esta terça-feira da equipe técnica do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. Foram feitos os implantes de microchip nas aves. O procedimento é utilizado para identificação individual de cada ave. O manejo incluiu também avaliação clínica e pesagem.

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“Os exames foram realizados com sucesso e os patos já estão novamente em seus recintos. A microchipagem serve para que informações importantes dos animais sejam armazenadas. É como o RG do animal. Também é importante para o localizarmos”, explicou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Pato-mandarim

“A equipe técnica do Parque Ecológico segue protocolos de segurança com os animais do zoológico. Os manejos realizados, como os da microchipagem, avaliação clínica e pesagem, refletem o cuidado que a equipe tem com cada indivíduo mantido no espaço”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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O exame de sexagem – para a identificação e o registro do sexo – será realizado posteriormente, uma vez que a espécie apresenta dimorfismo sexual evidente quando as aves atingem a maturidade. Para o exame nessa espécie, é dispensada a coleta de sangue, sendo suficiente a observação: os machos possuem coloração marcante das penas, diferentemente das fêmeas.

O pato-mandarim é originário da Rússia, China e Japão.

Os oito filhotes nasceram no zoológico no fim de setembro, e já podem ser visitados pelo público. Entre eles, dois apresentam uma coloração mais clara, que é uma variação genética conhecida como “canela”.

 

O Zoo Americana funciona de quarta-feira a domingo das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h. O parque está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e conta com estacionamento gratuito.

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