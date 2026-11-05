O Corinthians segurou o empate em 0 a 0 com o São Paulo na noite de quarta-feira, 4 de novembro de 2026, em clássico Majestoso válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A partida foi disputada excepcionalmente na Vila Belmiro sob forte chuva. Mesmo segurando a pressão do rival na reta final após a expulsão de Yuri Alberto, o resultado manteve o Timão dentro da zona de rebaixamento.

Com o ponto somado, o clube subiu uma posição e agora ocupa o 17º lugar, com 37 pontos — empatado com o Grêmio (18º), mas atrás do Internacional, que é o primeiro time fora do Z-4 com 38 pontos.

Data Fifa e Corinthians na agonia

Por conta da pausa para a Data Fifa, o Corinthians terá duas semanas de preparação. O Timão volta a campo no dia 18 de novembro, às 21h30, para enfrentar o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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