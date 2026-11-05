O Bozo agora também faz parte do guarda-roupa dos fãs. Em parceria com a Joker Socks, o SBT lança a Coleção Bozo by Joker Socks, linha de meias estampadas com o personagem que marcou gerações na televisão brasileira.

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Com 16 modelos, a coleção reúne diferentes propostas de estampas e cores, que vão de opções mais básicas a versões despojadas. A linha foi desenvolvida para fãs e admiradores do palhaço, que segue presente na memória do público e atravessa gerações.

Bozo e a parceria

O lançamento dá continuidade à parceria entre o SBT e a Joker Socks. Em agosto, a marca apresentou uma coleção de meias em homenagem aos 45 anos da emissora. Agora, a iniciativa traz o palhaço como protagonista, ampliando a presença de um dos personagens mais conhecidos da história do canal para além da televisão.

O catálogo de licenciamento do SBT sobre o maior palhaço do mundo também inclui o boneco, estátuas, pins e camisetas.

A Coleção Bozo by Joker Socks já está disponível no site da Joker Socks, com modelos a partir de R$ 49,90.

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