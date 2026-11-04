Marília Mendonça transformou a sofrência em canções que se tornaram parte da vida de milhões de brasileiros. Cinco anos após sua morte, completados em 5 de novembro, a cantora e compositora permanece como uma das principais vozes da música sertaneja, com um repertório que segue presente nas execuções públicas em todo o país.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria da artista mais tocadas e regravadas no Brasil nos últimos cinco anos.
De acordo com os dados da instituição, a artista possui 349 obras musicais, 547 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. Entre as músicas de sua autoria mais executadas, “Até você voltar”, parceria com Juliano Tchula, ocupa a primeira posição. Na sequência aparecem “Faça ela feliz”, composta com Juliano Tchula, Maraisa e Danielzão; e “Calma”, parceria com Elcio de Carvalho, Daniel Dandom e Fred Willian.
Entre as obras mais regravadas, três aparecem empatadas na liderança, com 31 gravações cadastradas: “Até você voltar”, “Faça ela feliz” e “O que falta em você sou eu”, composta com Frederico Nunes, Juliano Tchula e Del Vecchio.
Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (Lei 9.610/98), os herdeiros de Marília Mendonça receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).
Ranking das 10 músicas de autoria de Marília Mendonça mais tocadas no Brasil desde 2022 (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Até você voltar
|Juliano Tchula/Marília Mendonça
|2
|Faça ela feliz
|Juliano Tchula/Maraisa/Marília Mendonça/Danielzao
|3
|Calma
|Elcio Di Carvalho/Daniel Dandom/Marília Mendonça/Fred Willian
|4
|Infiel
|Marília Mendonça
|5
|De quem é a culpa
|Juliano Tchula/Mari Mendonça
|6
|A flor e o beija flor
|Juliano Tchula/Mari Mendonça
|7
|Todo mundo menos você
|Maraisa/Maiara/Mari Mendonça
|8
|Troca de calçada
|Juliano Tchula/Marília Mendonça/Vitor Ferrari
|9
|Esqueci você
|Jairo Gois/Juliano Tchula/Mari Mendonça
|10
|Presepada
|Maraisa/Mari Mendonça
Top 3 das músicas de autoria de Marília Mendonça mais regravadas
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Até você voltar
|Juliano Tchula/Mari Mendonça
|1
|Faça ela feliz
|Juliano Tchula/Maraisa/Marília Mendonça/Danielzao
|1
|O que falta em você sou eu
|Frederico Nunes/Juliano Tchula/Del Vecchio/Mari Mendonça
|2
|De quem é a culpa
|Juliano Tchula/Mari Mendonça
|3
|Infiel
|Mari Mendonça
Leia + sobre diversão e arte