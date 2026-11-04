Exposição perigosa- Uma discussão sobre barulho, uma vaga de garagem ocupada irregularmente ou o descumprimento de regras do condomínio. Situações comuns da convivência entre vizinhos frequentemente acabam nos grupos de WhatsApp dos edifícios.

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Mas o que acontece quando uma reclamação vem acompanhada da fotografia de um morador, de acusações ou de comentários ofensivos? Dependendo das circunstâncias, a exposição pode resultar em responsabilização civil e até consequências criminais.

Segundo Raphael Medeiros Adada, advogado especialista em Direito Imobiliário e associado do GMP G&C Advogados Associados, os grupos de mensagens devem funcionar como canais de comunicação entre moradores, e não como espaços para constranger ou julgar publicamente os vizinhos. “Os grupos de WhatsApp dos condomínios devem ser espaços de comunicação e convivência, e não ambientes de exposição, constrangimento ou julgamento de moradores”, afirma.

O especialista explica que os condôminos têm o direito de questionar comportamentos que prejudiquem a coletividade. O problema surge quando a manifestação deixa de tratar de uma situação específica e passa a atingir diretamente a pessoa envolvida. “É perfeitamente legítimo reclamar de barulho, estacionamento irregular, comportamento inadequado ou descumprimento de regras. O problema surge quando a reclamação deixa de tratar do fato e passa a atingir pessoalmente o morador, com ofensas, acusações, deboches ou exposição desnecessária de sua imagem”, esclarece.

Publicar a foto de um vizinho é proibido?

A divulgação da imagem de outro morador, por si só, não configura necessariamente uma ilegalidade. Para determinar se houve violação de direitos, é preciso considerar as circunstâncias da publicação, a intenção de quem compartilhou o conteúdo e a maneira como a pessoa foi retratada.

Uma fotografia enviada para relatar uma irregularidade, por exemplo, não pode ser automaticamente equiparada a uma publicação acompanhada de insultos ou utilizada para incentivar ataques contra determinado morador. “Nem toda crítica ou publicação de fotografia configura automaticamente um ato ilícito. É necessário avaliar o contexto, a finalidade da divulgação, o conteúdo da mensagem e a eventual existência de abuso”, destaca Adada.

A Constituição Federal protege tanto a liberdade de expressão quanto os direitos à honra, à imagem e à privacidade. Isso significa que o direito de reclamar não autoriza, de maneira irrestrita, a exposição de outras pessoas. “A liberdade de expressão não é absoluta e deve respeitar os direitos à honra, à imagem e à privacidade, protegidos pela Constituição Federal. Dependendo das circunstâncias, uma publicação ofensiva pode gerar responsabilidade civil e até consequências criminais”, explica o advogado.

Assim, comentários humilhantes, acusações ofensivas e a divulgação desnecessária de imagens podem gerar consequências jurídicas, especialmente quando a publicação ultrapassa a finalidade de comunicar um problema de convivência.

Reclamações devem ser encaminhadas ao síndico- exposição

Para evitar conflitos e exposições desnecessárias, a orientação é que situações envolvendo descumprimento de regras sejam comunicadas diretamente ao síndico ou à administradora do condomínio.

Cabe à administração avaliar a reclamação, verificar os fatos e adotar as medidas previstas na convenção condominial e no regimento interno, quando cabíveis. “O caminho mais adequado é comunicar a irregularidade ao síndico ou à administração, que deverão apurar os fatos e adotar as providências cabíveis, preservando a identidade das pessoas envolvidas sempre que possível”, orienta Adada.

Esse procedimento permite que a situação seja analisada sem transformar o grupo de mensagens em um espaço de acusações públicas. Também reduz o risco de conflitos pessoais e de divulgação de informações que não precisam ser compartilhadas com todos os moradores.

Reclamar é um direito, mas expor pode ser um abuso

A existência de uma irregularidade não significa que qualquer forma de denúncia seja permitida. Mesmo quando a reclamação tem fundamento, a maneira como ela é apresentada pode ultrapassar os limites legais.

Para o advogado, a principal diferença está entre comunicar um problema que precisa ser resolvido e utilizar o grupo para atingir pessoalmente outro condômino. “O morador tem todo o direito de reclamar, mas não pode transformar uma reclamação legítima em uma campanha de exposição ou humilhação de outro condômino”, conclui.

A recomendação é que os moradores priorizem comunicações objetivas, evitem ataques pessoais e encaminhem situações específicas aos responsáveis pela administração do condomínio.

Com a presença cada vez maior dos aplicativos de mensagens na rotina dos edifícios, os cuidados com a privacidade e o respeito entre vizinhos também precisam fazer parte das regras de convivência. Afinal, o fato de uma discussão acontecer em um grupo restrito de WhatsApp não elimina a possibilidade de responsabilização por eventuais abusos.

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