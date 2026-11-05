Teatro interativo leva educação sobre o trânsito para crianças em Sumaré

Iniciativa traz noções de cidadania, segurança viária e respeito à mobilidade urbana para estudantes da rede pública através da arte e da brincadeira

Na última semana, a Escola Estadual Prof. Luis Henrique Marchi recebeu o espetáculo “Se liga no Trânsito”, trazendo para crianças de 7 a 10 anos conteúdos essenciais sobre cidadania, regras de convivência, segurança e proteção no trânsito. O projeto, que conta com acessibilidade por meio de intérprete de Libras e monitor, foi desenvolvido como uma ferramenta pedagógica e cultural, utilizando a arte para reforçar conceitos que impactam o cotidiano das crianças e promovem a conscientização desde a infância, tanto no ambiente escolar quanto no convívio social.

A importância de iniciativas voltadas à educação para o trânsito é reforçada pelos números mais recentes. Segundo a Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transporte da Fundação Dom Cabral (PILT/FDC), mais de 56 mil acidentes foram contabilizados em rodovias federais no ano passado. Dessa forma, investir na educação para o trânsito desde a infância contribui para a formação de uma cultura de prevenção, respeito às leis e valorização da vida.

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Diante desse cenário, a história acompanha os irmãos Aninha e Ewerton, que, após participarem das atividades da Semana do Trânsito em suas escolas, despertam a curiosidade sobre a importância da segurança viária. Ao lado da mãe, Dona Fabiana, e do agente de mobilidade urbana Ângelo, as crianças embarcam em uma jornada de descobertas, transformando dúvidas do cotidiano em aprendizados sobre convivência, cidadania e responsabilidade no trânsito.

Com uma linguagem dinâmica e interativa, o espetáculo convida o público a participar ativamente das cenas, vivenciando o papel de pedestres e condutores em um grande cenário urbano. Ao abordar temas como legislação, mobilidade urbana, ciclovias, respeito às pessoas com deficiência e aos idosos, a montagem reforça que um trânsito mais seguro depende da atitude de cada cidadão, incentivando as crianças a se tornarem multiplicadoras de boas práticas em favor da segurança, da prevenção e da vida.

“Como empresa instalada em Sumaré, apoiamos o projeto Xô Sujeira!, por meio da peça teatral, incentivando as crianças a aprender, de forma lúdica, que a limpeza é simples e essencial para a saúde”, disse o diretor presidente David James Drake.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o projeto “Se Liga no Trânsito” com patrocínio da empresa Multilog, apoio da Komedi Projetos e produção da Troupe Trotte.

Sobre a Multilog: A Multilog se posiciona como uma plataforma consolidadora de operações logísticas no País. É líder na administração de recintos alfandegados no Brasil, incluindo os pontos de fronteiras secas no Mercosul. Possui certificação de Operador Econômico Autorizado (OEA) para atuar em cinco centros logísticos industriais e aduaneiros e dois portos secos. Possui 2 escritórios corporativos e 35 unidades com 2,2 milhões m² de áreas de armazenagem. Atende clientes de diversos setores, incluindo alimentos, bens de consumo, saúde, químico, automotivo & industrial, agronegócio e tech.

Sobre o PROAC: O ProAC ICMS é a modalidade do programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal. Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária. Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS, bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas obrigações fiscais.

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