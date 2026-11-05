O Partido Democrata conquistou o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de meio de mandato dos EUA, segundo projeções da Associated Press e da Reuters. O resultado estabelece um governo dividido: Donald Trump permanece na Presidência, enquanto a oposição comandará as duas Casas do Congresso a partir de 3 de janeiro de 2027.

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Na imigração, a nova composição poderá influenciar a negociação de verbas para fiscalização e cortes migratórias, além da tramitação de propostas sobre vistos, green cards e contratação de trabalhadores estrangeiros.

Dr. Vinícius Bicalho, advogado licenciado no Brasil, em Portugal e nos EUA, CEO da Bicalho Consultoria Legal e professor de pós-graduação de Direito Migratório, explica que o resultado muda o ambiente político, mas não altera automaticamente os processos migratórios.

“A composição do Congresso ajuda a definir quais projetos ganham espaço e quais prioridades entram na negociação do orçamento. Para quem tem um processo migratório em andamento, o que produz efeito é a mudança formal de uma regra e a data em que ela passa a valer”, explica o advogado.

Novo Congresso começa em janeiro

Os americanos votaram para renovar as 435 cadeiras da Câmara e 35 das 100 vagas do Senado. Os parlamentares eleitos assumirão em 3 de janeiro de 2027. Até essa data, os atuais deputados e senadores continuam exercendo seus mandatos.

Na Câmara, os democratas passarão a controlar a pauta de votações e as comissões. Poderão convocar audiências, solicitar documentos e fiscalizar órgãos como o Departamento de Segurança Interna, o DHS, e o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, conhecido como ICE.

No Senado, a maioria democrata terá poder para analisar indicações presidenciais para cargos no governo e no Judiciário, além de participar da aprovação de projetos e do orçamento federal.

“A maioria na Câmara influencia o que chega ao plenário e o que será discutido nas comissões. Para mudar uma lei de imigração, o texto precisa passar pelas duas Casas do Congresso. O resultado no Senado também entra nessa conta”, afirma Bicalho.

Donald Trump continua com poder para vetar projetos aprovados pelo Congresso. Para derrubar um veto presidencial, são necessários dois terços dos votos em cada Casa, entre os parlamentares presentes que participarem da votação, desde que haja quórum.

Na prática, propostas migratórias mais amplas dependerão de negociação entre democratas, republicanos e a Casa Branca.

Executivo mantém espaço para alterar procedimentos

Mesmo com a perda da maioria republicana no Congresso, Donald Trump permanecerá na Presidência até janeiro de 2029. O governo continuará, portanto, com poderes para adotar medidas administrativas dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

Antes da eleição, a Reuters informou que a Casa Branca preparava ações para manter parte de sua agenda durante os dois últimos anos do mandato, caso os democratas conquistassem o Congresso. Entre as medidas consideradas estariam regras mais rígidas para estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros temporários.

Nenhum texto oficial com essas novas exigências foi apresentado. Estudantes, profissionais, famílias e empresas podem seguir seus planejamentos de acordo com as regras atualmente aplicáveis a cada categoria.

Quatro áreas que o novo Congresso Democrata pode influenciar

Fiscalização migratória

O Congresso participa da definição dos valores destinados ao ICE. As negociações podem afetar os recursos para operações, contratação de agentes, transporte e manutenção de centros de detenção.

Cortes de imigração

O orçamento pode influenciar a contratação de juízes e equipes responsáveis por processos de remoção, pedidos de asilo e outras formas de proteção. Mais estrutura amplia a capacidade de realizar audiências e concluir processos.

Vistos e green cards

Alterações nos limites numéricos de categorias estabelecidas em lei dependem do Congresso. Mudanças em formulários, documentos, entrevistas, taxas e procedimentos de análise também podem ser promovidas administrativamente, conforme a competência de cada órgão.

Trabalhadores e empresas

Empresas que contratam profissionais estrangeiros podem ser alcançadas por mudanças relacionadas a vistos de trabalho, certificação de mão de obra, autorizações de emprego e exigências documentais.

O que o resultado significa para os brasileiros

Quem já solicitou visto ou green card, aguarda entrevista ou possui processo em andamento continua seguindo os prazos e as orientações aplicáveis ao caso.

A eleição não cancela pedidos protocolados nem fecha os caminhos disponíveis para estudantes, profissionais, investidores, empreendedores ou famílias.

Para quem planeja estudar, trabalhar, investir, abrir uma empresa ou viver nos EUA, o caminho é identificar a categoria adequada, reunir os documentos e estruturar o processo de acordo com os objetivos pessoais, familiares ou empresariais.

“Para quem já tem um pedido em andamento ou está organizando a ida aos EUA, um advogado de imigração pode ajudar a entender se alguma mudança afeta aquele caso e se é preciso tomar alguma providência”, conclui Dr. Vinícius Bicalho.

Quem é Vinícius Bicalho

Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;

Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.;

Mestre em Direito nos EUA pela University of Southern California;

Mestre em Direito no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos (MG);

Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association;

Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM;

Professor de pós-graduação em Direito Migratório;

O único advogado brasileiro citado na lista de “profissionais confiáveis” dos principais jornais americanos, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today e The Los Angeles Times;

Recentemente reconhecido pela America’s Best entre os Top 10 Immigration Law Attorneys de 2026.

Sobre a Bicalho Consultoria Legal

Empresa com ampla experiência em processos migratórios para os Estados Unidos e Portugal, com escritórios no Brasil, em Portugal e nos EUA. Oferece soluções para empresas, empreendedores e profissionais liberais, que incluem assessoria jurídica, consultoria nas áreas empresarial, tributária e trabalhista, além de planejamento patrimonial, auxiliando na internacionalização de negócios, carreiras e famílias. A consultoria conta com uma equipe experiente e multidisciplinar de profissionais e oferece avaliação pré-imigratória gratuita em seu site.

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