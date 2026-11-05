Hospital Municipal de Americana retoma entrada de pacientes pelo Pronto-Socorro Infantil
O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, retomou nesta terça-feira (3) o fluxo habitual de entrada de pacientes pelo Pronto-Socorro Infantil, após a conclusão dos serviços de manutenção e reforma realizados na recepção da ala.
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O espaço estava temporariamente isolado desde setembro, por medida de segurança, após a identificação de danos no telhado provocados pelas fortes chuvas registradas no período.
Durante a execução dos reparos, o fluxo de atendimento do Pronto-Socorro Infantil foi direcionado ao Pronto-Socorro Adulto, garantindo a continuidade da assistência e a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais.
O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.
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