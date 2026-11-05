Em novembro, Americana recebe os Concertos EPTV 2026 no dia 11, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, convidando o público para uma celebração da vida e das angústias do grande criador artístico Ludwig van Beethoven. Apresentado pelo Ministério da Cultura e pela CPFL Energia, o projeto traz à cidade um encontro com a música, em uma apresentação gratuita com renomados instrumentistas brasileiros.

nfitrião dos Concertos EPTV, o Trio León–Schaefer–Ring, que celebra 25 anos de atividade em 2026, já ultrapassou a incrível marca de mais de 800 concertos realizados no Brasil. Além disso, o grupo representou o Brasil em concertos na Argentina e Chile, em concertos prestigiosos na Série Llao Llao no Alvear em Buenos Aires, no Festival Internacional de Ushuaia e na Fundação Beethoven de Santiago.

Já receberam convidados do mundo todo, entre eles os clarinetistas Antony Pay (Inglaterra), Michel Lethiec e Romain Guyot (França), Paulo Sérgio Santos (Brasil); os violinistas Ilya Gringolts (Rússia), Régis Pasquier (França), Hagai Shaham e Roy Shiloah (Israel), Isabelle van Keulen (Holanda), Cármelo de los Santos e Cláudio Cruz (Brasil), e os pianistas Roglit Ishay (Israel), Emmanuel Strosser (França), Cristian Budu (Brasil) entre outros. Juntamente com o pianista francês Emmanuel Strosser gravaram o arranjo de 1805 feito por Ferdinand Ries da Sinfonia Eroica de Beethoven.

Nesta edição, o trio recebe a violinista Maria Fernanda Krug, que tem uma sólida trajetória como solista e camerista no Brasil e no exterior.

O programa começa com o Requiem de Mozart na versão para quarteto de cordas de Peter Lichtenthal (1810), e na sequência apresenta dois quartetos de Beethoven, retratando sua trajetória de grandes ansiedades e paixões. O Quarteto nº 1 em fá maior, op. 18, composto por um Beethoven já adulto, alcançando sua maturidade artística, e o Quarteto nº 16 em fá maior, op. 135, composto por um Beethoven próximo de sua morte, amargurado pelas tormentas e inquietações que afligiam sua vida.

Americana abre a série de novembro, que leva esse repertório a quatro cidades. Após a apresentação no Teatro Municipal Lulu Benencase, o circuito segue para Pouso Alegre (16/11), Varginha (17/11) e Piracicaba (22/11), onde encerra a programação do mês.

Todas as apresentações são gratuitas. Em Americana, os ingressos estarão disponíveis a partir de 9 de novembro pela plataforma Ingresso Digital. Os detalhes sobre a retirada de ingressos estão disponíveis em stravinsky.com.br/concertos-2026.

Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais. Patrocínio CPFL Energia e EPTV. Produção Stravinsky Produções Artísticas. Realização Ministério da Cultura e Governo do Brasil – do lado do povo brasileiro.

PRONAC 239688 Música de Câmara no Interior – edição 2026

Serviço | Concertos EPTV 2026 em Americana

Data: 11 de novembro de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol

Entrada: gratuita

Retirada de ingressos: a partir de 9 de novembro pela plataforma Ingresso Digital

Informações: (19) 3461-3045

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