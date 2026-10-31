As recentes falhas e invasões que paralisaram as plataformas no Brasil e no mundo deixaram um aprendizado essencial para as empresas. Perante incidentes em larga escala, tentar resolver ameaças críticas com processos manuais tornou-se inviável e perigoso. A exploração de vulnerabilidades críticas, como as brechas identificadas na linguagem PHP, evidenciou que a capacidade reativa das equipas técnicas já não acompanha a velocidade com que os ataques acontecem.

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De acordo com Gediel Luchetta, VP de Engenharia e Sócio da ilegra, o episódio exige uma mudança drástica na maturidade das operações digitais.

“O principal aprendizado é que o tempo de resposta é crucial e que atuar de forma manual já não é suficiente em cenários complexos. O verdadeiro valor da tecnologia está em atuar como aliada do potencial humano: ao aplicar inteligência artificial nas análises pesadas, os especialistas são libertados do trabalho braçal para focar em decisões estratégicas, transformando conhecimento em velocidade operacional”, reforça o executivo.

Falhas e mais

Essa transição reflete-se na prática através de soluções de AIOps, como o Synthesis, da ilegra: na contenção de um incidente num portal de grande visibilidade, o tempo de resposta caiu de um mínimo previsto de 4 horas manuais para apenas 1 hora e 20 minutos. Já na vertente preventiva, a plataforma concluiu a varredura de 250 máquinas e 300 aplicações em menos de uma hora — tarefa que exigiria cerca de 16 horas de trabalho técnico humano.