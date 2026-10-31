O vereador Celso Ávila fez moção aplauso à empresa Emilio & Dilio Ltda. – EPP, conhecida como Funilaria e Pintura Lobão e Joel, pelos 30 anos de atividades. A homenagem também presta reconhecimento à memória de Claudinei Dilio, conhecido carinhosamente como Lobão, por sua trajetória empreendedora e contribuição à comunidade barbarense.

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Fundada em 9 de fevereiro de 1996, a oficina está localizada na Rua Peru, no Jardim Belo Horizonte, e atua nos segmentos de funilaria, pintura, manutenção, reparação e estética automotiva. Ao longo de três décadas, conquistou clientes de Santa Bárbara d’Oeste e de municípios vizinhos, tornando-se uma referência regional pela qualidade dos serviços prestados.

Claudinei Dilio teve papel importante na construção dessa história, marcada pelo empreendedorismo familiar e pela dedicação ao trabalho. Após seu falecimento, a empresa passou a ser administrada por sua esposa, Elaine Camargo Dilio, que dá continuidade ao legado, preservando a tradição do negócio e o compromisso com os clientes.

Funilaria com perseverança

Na justificativa da moção, Celso Ávila destaca que a trajetória da empresa representa um exemplo de perseverança e contribuição para o desenvolvimento econômico local, especialmente pela geração de empregos e pela prestação de serviços à comunidade. A iniciativa busca reconhecer a história construída ao longo de 30 anos e manter viva a memória de Lobão, cuja atuação permanece ligada à trajetória da empresa.