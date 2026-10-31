Menino Matheus: caso marca semana pós eleição

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Uma influenciadora digital identificada como Valéria Diniz publicou um vídeo em que pede a um menino que faça o gesto de “L”, associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e depois se recusa a comprar os doces vendidos por ele. A gravação foi feita no Mercado dos Peixes, na orla de Fortaleza (CE), e viralizou esta semana.

Nas imagens, Valéria aparece sentada com amigas quando Matheus se aproxima para oferecer balas e bombons. Durante a conversa, ela pergunta sobre a preferência política do menino e de sua família. Após ele mencionar Lula, a influenciadora pede que faça o gesto em referência ao petista. Quando a criança atende ao pedido, ela se recusa a comprar os produtos, enquanto as mulheres que a acompanham riem da situação.

Na legenda da publicação, Valéria escreveu: “Vai na mamãe e manda ela fazer o L”. A influenciadora havia declarado apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições de domingo (25).

Matheus é autista, perdeu a mãe e mora com a avó, Inês de Maria do Nascimento. Para ajudar nas despesas da família, ele vende doces na orla da capital cearense e é conhecido na região.

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