Unacon realiza encontro com foco na troca de experiências sobre o câncer de mama

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A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana realizou, nesta quinta-feira (29), o encontro Café e Prosa, que reuniu pacientes, acompanhantes e profissionais da unidade em uma roda de conversa sobre o enfrentamento do câncer de mama. A atividade marcou o encerramento da programação do Outubro Rosa e proporcionou um momento de acolhimento, escuta e troca de experiências.

Durante o encontro, Paloma Daiane Campos, técnica de enfermagem da Unacon e paciente oncológica, Glaucia Morelli Soares, nutricionista do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e também paciente oncológica, e a maquiadora Lucíola Detlinger Cureau, que já enfrentou o câncer e hoje atua no apoio a outras mulheres, compartilharam suas histórias e experiências.

Os relatos abordaram o impacto do diagnóstico, os desafios das diferentes etapas do tratamento e as mudanças na rotina e na autoestima. A conversa também abriu espaço para a troca de conselhos sobre como lidar com as dificuldades e preservar o bem-estar emocional, além da importância da rede de apoio, formada por familiares, amigos e profissionais, durante o processo.

Paloma destacou como o apoio de pessoas próximas e o acompanhamento psicológico foram importantes durante o tratamento. Ela também compartilhou os desafios relacionados às mudanças na aparência e ao processo de reconstrução da autoestima.

“Foi um período muito nebuloso e conturbado da minha vida. Ter uma rede de apoio foi fundamental para seguir em frente e ficar bem. Também precisei buscar minha autoestima e aceitar as mudanças que vieram com o tratamento. Quando fiquei careca, entendi que precisava aceitar aquela condição e seguir vivendo. Iniciei a terapia, que me ajudou muito nesse processo. É um aprendizado diário, porque a caminhada pode ser longa, mas é uma construção diária. Por isso é tão importante saber que não estamos sozinhas, que temos pessoas ao nosso lado. Isso faz toda a diferença”, disse.

Para Lucíola, a fé e o bom humor foram ferramentas essenciais para enfrentar os desafios do tratamento. Ao recordar sua história, ela contou que procurava encontrar leveza mesmo nos momentos difíceis, transformando algumas experiências em oportunidades para rir e seguir em frente.

“Não foi um período fácil. São muitos desafios em relação ao tratamento, mas procurei encontrar maneiras de tornar esta caminhada mais leve. A fé ganhou um significado importante para mim e o bom humor também foi um grande aliado. Eu sempre digo que esta luta é nossa, mas não devemos esquecer quem nos acompanha e cuida neste período tão delicado da vida. A autoestima também tem um papel fundamental neste período. Estar bela para você mesma todos os dias muda qualquer sentimento de frustração em relação a tudo o que você está vivendo. O principal é encontrar força e serenidade para seguir em frente”, compartilhou.

A roda de conversa também contou com a participação de Glaucia, que compartilhou sua experiência como paciente oncológica. Após enfrentar um câncer de mama há alguns anos, ela voltou a passar pelo tratamento após o diagnóstico da doença na outra mama. Sua participação ampliou a troca de experiências entre as mulheres, que vivenciam diferentes etapas do enfrentamento do câncer.

Para a psicóloga Mariana Nascimento, presidente da Comissão de Humanização da Unacon, iniciativas como essa fortalecem os vínculos e ampliam as possibilidades de acolhimento durante o tratamento.

“Criar espaços de escuta e troca de experiências permite que as pacientes compartilhem sentimentos, encontrem identificação nas histórias umas das outras e percebam que não precisam enfrentar essa jornada sozinhas. O acolhimento também faz parte do cuidado, e ações como essa contribuem para fortalecer os vínculos entre pacientes, familiares e equipe, proporcionando um momento de descompressão e apoio emocional em meio à rotina de tratamentos”, destacou.

Após a roda de conversa, as participantes compartilharam um café especial, em um momento de integração e convivência. Ao final do encontro, cada uma recebeu como presente um lenço rosa, símbolo da campanha e da mobilização pela conscientização sobre o câncer de mama.

O “Café e Prosa” integrou a programação especial do Outubro Rosa na Unacon, reforçando a importância de uma assistência oncológica que considere não apenas os aspectos clínicos do tratamento, mas também as necessidades emocionais e sociais das pacientes. A iniciativa valorizou o diálogo, o acolhimento e o apoio mútuo como parte do cuidado ao longo dessa jornada.

“Momentos como esse são importantes porque mostram que o cuidado com a saúde vai além do tratamento médico. É fundamental oferecer às pacientes um atendimento humanizado, que também considere o acolhimento, o apoio emocional e a troca de experiências. A Unacon tem esse compromisso de cuidar das pessoas de forma integral, com atenção e respeito em todas as etapas do tratamento”, pontuou o secretário municipal de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Referência regional no tratamento do câncer, a Unacon de Americana é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.

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