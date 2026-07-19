Argentina e Espanha empatam em 0 a 0 na final da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Os espanhóis dominam totalmente a partida, mas levaram pouco perigo ao gol de Dibu Martinez.

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Os craques Lamine Yamal e Leonel Messi ainda não brilharam no jogo.

Os argentinos buscam o bicampeonato mundial seguido (conquista que somente Brasil 1958 e 1962 e Itália 1934 38 alcançaram).

A Argentina chegou à final ao bater a Inglaterra de virada no jogo mais emocionante da fase final do mundial. Os espanhóis bateram a fortíssima França com tranquilidade por 2 a 0.

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