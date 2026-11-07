Câmara entrega diploma “Atirador Destaque do Ano Major Crivelari” em sessão solene na segunda-feira (9)

A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (9) sessão solene para entrega do diploma de “Atirador Destaque do Ano Major Crivelari” ao atirador Vinícius Segantin, por destaque no exercício de suas atividades no Tiro de Guerra 02-045 de Americana.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 4 da Claro TV, site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram). O diploma “Atirador Destaque do Ano” é entregue anualmente pela Câmara após indicação feita pelo Tiro de Guerra 02-045 do atirador que mais se destacou durante o ano. A honraria foi instituída em 2009 através de decreto legislativo de autoria do vereador da 14ª e 15ª Legislaturas Luiz Antonio Crivelari.

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A partir de 2026, a honraria passa a levar o nome de Crivelari em homenagem póstuma ao Major, falecido em abril deste ano. A alteração do nome foi motivada por decreto legislativo do vereador Thiago Brochi (PL). A solenidade contará também com uma homenagem à família de Crivelari.

Biografia

Vinícius Segantin nasceu na cidade em Americana em 2007, filho de Regiane de Souza Segantin e Reginaldo Magalhães Segantin. Foi matriculado no Tiro de Guerra 02-045 Americana em março de 2026. Nos primeiros dias de TG o Atirador Vinícius já demonstrou devoção a Pátria, abnegação e uma enorme Fé na missão do Exército Brasileiro.

Foi voluntário para fazer a capacitação de Auxiliar de Instrutor, sendo por seus méritos, um dos selecionados para realização da fase adicional de instrução, concluindo com aproveitamento e tornando-se Auxiliar de Instrutor da Turma de 2026 “Turma Duque de Caxias”.

Em todo período que passou na caserna desde sua matrícula até o momento, o Auxiliar de Instrutor Vinícius se destacou por seu elevado nível de comprometimento, trabalho em equipe, iniciativa, dedicação e que refletem um olhar solidário ao próximo, contribuindo ativamente nas campanhas de doação de sangue, campanha do agasalho e campanha de arrecadação de alimentos. Atributos que refletem no nível de confiança de seus superiores e pares para o cumprimento das missões recebidas.

Por seu empenho, disciplina e dedicação, foi escolhido pelos seus superiores como Atirador Destaque do mês em abril deste ano e posteriormente como Atirador Destaque do Ano de Instrução de 2026.

Seus atributos narrados retratam que assimilou e aperfeiçoou de maneira excepcional os valores, crenças e costumes que lhe foram ensinados no período de instrução, o que com certeza refletirá num desempenho distinto em toda função de liderança que venha exercer e principalmente estará motivado a permanecer numa conduta reta de cidadão.

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