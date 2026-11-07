DAE realiza 241 consertos de vazamentos em 7 dias

DAE realiza 241 consertos de vazamentos de água em sete dias

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 241 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante os sete dias, foram realizados 95 consertos de vazamentos em ruas, 75 em passeios e 71 em cavaletes, totalizando 241 reparos de vazamentos aparentes.

As equipes atuaram nos bairros Residencial Jaguari, Nova Carioba, Bosque da Saúde, Jardim Nova Aliança, Jardim Imperador, Antônio Zanaga, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Jardim Mirandola, Jardim Boer, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Vila Cordenonsi, Centro, Vila Gallo, Vila Massuchetto, Jardim Terramérica, Boa Vista, Residencial Horto Florestal Jacyra, Morada do Sol, Jardim Santana, Cariobinha, Praia Azul, São Vito, Loteamento Industrial Machadinho, Frezzarin, Parque das Nações, Parque da Liberdade, Jardim Brasil, Parque Universitário, Jardim Ipiranga e Parque Novo Mundo.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

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