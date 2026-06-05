Câmara de Nova Odessa bem avaliada nas finanças pelo TCE

Poder Legislativo gasta menos que a média para cidades do mesmo porte e tem todas as contas aprovadas; os dados estão facilmente disponíveis para consulta no portal do Tribunal

Entre as cidades da região, a Câmara Municipal de Nova Odessa é a que tem a melhor gestão fiscal, de acordo com informações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Dados obtidos no painel “Mapa das Câmaras“, no site do TCE-SP, confirmam que a Câmara de Nova Odessa teve todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal, gasta menos por habitante do que a média de cidades do mesmo porte e tem o menor custo para a população entre os poderes legislativos das cidades da micro região.

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“Credibilidade se constrói com responsabilidade. Temos muito orgulho de poder dizer que a Câmara de Nova Odessa jamais teve uma conta rejeitada pelo TCE em todos esses anos. A realidade dos fatos é que nós fazemos um trabalho de excelência, reconhecido pelo Tribunal e que custa pouco para a população”, explica o presidente da Casa de Leis, Oséias Jorge (PSD).

Dados

A Câmara de Nova Odessa, ainda segundo os dados do TCE do ano de 2025, teve um custo por habitante 25% menor que o Poder Legislativo de Americana, 28% menor que Santa Bárbara d’Oeste e 8,5% menor que Sumaré.

Entre todas as cidades do Estado do mesmo porte, a Câmara de Nova Odessa gastou, em 2025, 27% menos, também com base nos dados do Tribunal.

Vale destacar que o TCE-SP é o órgão responsável por fiscalizar a execução orçamentária, financeira e patrimonial das Câmaras Municipais. Eles verificam o cumprimento dos limites de gastos (como repasses do duodécimo) e despesas com pessoal, garantindo transparência pública.

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