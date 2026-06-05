O Brasil está no centro de um dos momentos mais significativos da história do turismo para os Estados Unidos. Com a Copa do Mundo FIFA 2026 se aproximando, o território americano que vai sediar 78 das 104 partidas do torneio, se prepara para receber mais de 5 milhões de visitantes durante o evento. E os brasileiros figuram entre os protagonistas desse movimento.

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Dados do Escritório Nacional de Viagem e Turismo (NTTO) dos EUA, apontam que o Brasil deve atingir a marca de 2 milhões de turistas no país ainda em 2026, com projeção de crescer para 2,4 milhões até 2030 – parte de um salto geral de 25% no fluxo internacional de visitantes, que deve passar de 68,3 milhões em 2025 para 85,2 milhões em 2030.

Para Rodrigo Costa, CEO da Viva America, escritório especializado em assessoria imigratória para os Estados Unidos, os números refletem uma oportunidade, mas que precisa ser aproveitada com preparo. “O interesse do brasileiro pelos EUA nunca esteve tão alto. A Copa acelera esse movimento, mas muita gente ainda chega ao processo de autorização de viagem sem entender bem o que precisa”, afirma.

FIFA Pass Copa do Mundo

Para quem já possui ingresso para alguma partida, o governo americano criou o FIFA Pass, iniciativa que prioriza entrevistas consulares para portadores de ingressos do torneio. O CEO da Viva America orienta que os torcedores comprovem a posse do ingresso no momento de solicitar o agendamento.

“O governo americano está apostando na Copa como vitrine do turismo. Isso se reflete em processos mais ágeis, expansão do controle por passaporte digital e reforço da capacidade aeroportuária. Para o viajante brasileiro, isso é uma boa notícia, desde que a documentação esteja em ordem”, explica Costa.

Recuperação lenta do turismo internacional e o papel do Brasil

Apesar do otimismo, o ritmo de recuperação ainda é gradual. Segundo o relatório U.S. Travel Forecast da US Travel Association, a retomada total do turismo internacional aos patamares pré-pandemia, quando os EUA receberam cerca de 79 milhões de visitantes estrangeiros em 2019, não deve acontecer antes de 2029.

Para 2026, a projeção é de 70,6 milhões de turistas internacionais, com crescimento de 3,4% nos gastos em viagens, chegando a US$ 17 bilhões. O segmento doméstico segue como o motor principal, respondendo por 87% de todos os gastos turísticos nos EUA.

Nesse cenário, o Brasil ganha relevância crescente. “O brasileiro está entre os visitantes mais valiosos para a economia americana: consome, viaja pelas cidades-sede e muitas vezes combina turismo com outros projetos de vida nos EUA. Entender bem as regras de entrada é o primeiro passo para uma experiência positiva”, conclui o CEO da Viva America.

O que o brasileiro precisa saber antes de embarcar

Rodrigo Costa, CEO da Viva America (escritório especializado em assessoria imigratória para os Estados Unidos), elenca os principais pontos de atenção para quem planeja viajar aos EUA durante a Copa ou nos próximos anos:

Visto B-1/B-2: brasileiros precisam do visto consular para entrar nos EUA. O processo inclui preenchimento do formulário DS-160, pagamento de taxa e entrevista em consulado ou embaixada. Com a Copa, a demanda por agendamentos aumentou, por isso, antecipar o pedido é crucial.

FIFA Pass: portadores de ingressos para jogos da Copa podem solicitar prioridade na entrevista consular. Verifique a disponibilidade junto ao consulado americano mais próximo e comprove a posse do ingresso.

Documentação completa: passaporte válido por ao menos seis meses após a data de retorno, comprovantes de vínculos com o Brasil (emprego, imóvel, família) e recursos financeiros para a viagem são itens frequentemente solicitados na entrevista consular.

Atenção ao tempo de permanência: o visto de turista autoriza estadas de até 6 meses, mas a data de saída efetiva é definida pelo agente de imigração na entrada. Respeitar esse prazo é fundamental para não comprometer viagens futuras.

Sobre a Viva América

A Viva América é uma assessoria imigratória all-in-one oferece todos os serviços para quem deseja viajar a lazer, estudar, trabalhar ou morar permanentemente nos EUA, como: aplicação para todos os vistos americanos, internacionalização de empresas, planejamento contábil e tributário para empresas e pessoas físicas, recolocação profissional, revalidação de diplomas, compra e locação de imóveis, financiamento imobiliário e assessoria educacional para a matrícula em escolas e a obtenção de bolsas de estudo.

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