Caminhão pega fogo na Anhanguera em Americana

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Um caminhão pegou fogo no começo da tarde deste domingo na rodovia Anhanguera em Americana. O acidente aconteceu próxima passarela do Jardim Brasil e causou lentidão no trânsito.

A Polícia Rodoviária foi ao local, homens do corpo de Bombeiros também foram chamados para atender a ocorrência.

O caminhão seria um daqueles que transportam equipamentos para parques de diversões. O motorista estava bem e conseguiu sair do carro.

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