Mulheres podem agendar mamografia nas unidades de saúde de Americana

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Neste Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero, a Secretaria de Saúde de Americana reforça a importância da realização do exame de mamografia e orienta as mulheres sobre o acesso ao exame na rede municipal. O procedimento é o principal aliado no diagnóstico precoce do câncer de mama e pode identificar alterações antes mesmo do surgimento de sinais ou sintomas, aumentando as possibilidades de tratamento e contribuindo para melhores resultados no enfrentamento da doença.

No SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, o rastreamento mamográfico populacional é realizado em mulheres na faixa etária entre 50 e 74 anos, a cada dois anos, como estratégia baseada nas melhores evidências científicas de redução de mortalidade por câncer de mama. O SUS não restringe o acesso das mulheres com idade entre 40 e 49 anos e acima de 74, sem sinais ou sintomas suspeitos, que desejarem realizar a mamografia de rastreamento por demanda, contanto que sejam orientadas, por profissionais de saúde, sobre os possíveis riscos e benefícios.

As interessadas em realizar o exame podem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) ou ESF (Estratégia Saúde da Família) mais próxima da residência, onde serão atendidas pela equipe de enfermagem para avaliação e encaminhamento, apresentando documento com foto, Cartão SUS e comprovante de residência. A indicação do exame é realizada de acordo com a avaliação profissional, os critérios clínicos e os protocolos vigentes.

“É importante que as mulheres aproveitem o Outubro Rosa como um momento de cuidado, mas que esse cuidado não fique restrito ao mês de outubro. Nossas unidades de saúde estão preparadas para acolher, orientar e encaminhar as pacientes para os exames indicados. A informação e o acompanhamento pela equipe de saúde são fundamentais para que cada mulher tenha acesso ao cuidado adequado para sua realidade”, afirma a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Durante este mês, diversas ações serão realizadas nas unidades de saúde do município com foco na promoção do autocuidado, da saúde sexual e reprodutiva, do acolhimento e da atenção integral à saúde da mulher. As atividades vão incluir palestras e orientações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além da oferta de serviços de saúde.

“O Outubro Rosa é uma oportunidade para reforçarmos uma mensagem que precisa estar presente durante todo o ano: cuidar da saúde e procurar a rede de atendimento diante de qualquer alteração ou necessidade. Temos trabalhado para ampliar o acesso da população aos serviços e fortalecer a Atenção Básica, que é a porta de entrada do SUS. Nosso objetivo é facilitar o caminho da mulher dentro da rede, desde a orientação e a realização dos exames até o acompanhamento quando houver necessidade”, destaca o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras, desconsiderando os tumores de pele não melanoma. Para o triênio de 2026 a 2028, o INCA (Instituto Nacional de Câncer) estima 78.610 novos casos da doença por ano no Brasil, com risco estimado de 71,57 casos novos a cada 100 mil mulheres.

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