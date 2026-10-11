Vereadores aprovam projeto que institui Dia de Combate à Obesidade Infantil

Vereadores aprovam por unanimidade projeto que institui Dia de Combate à Obesidade Infantil

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A Câmara Municipal de Nova Odessa aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária desta segunda-feira (5), o Projeto de Lei nº 23/2026, que institui no calendário oficial do município o Dia de Combate à Obesidade Infantil, a ser celebrado anualmente em 11 de outubro.

De autoria da vereadora Priscila Peterlevitz (União Brasil), a proposta estabelece que a data terá como finalidade promover a conscientização sobre a obesidade infantil como questão de saúde pública e incentivar hábitos alimentares saudáveis, a prática de atividades físicas e a redução do sedentarismo entre crianças e adolescentes.

O texto também prevê ações voltadas à prevenção de doenças crônicas associadas ao excesso de peso, como diabetes e hipertensão, além de atividades educativas no ambiente escolar e iniciativas de orientação que envolvam família, escola, Poder Público e sociedade civil.

A lei estabelece ainda que o Poder Executivo poderá promover campanhas educativas, palestras, eventos, ações de orientação e outras atividades relacionadas à prevenção e ao combate à obesidade infantil, em articulação com órgãos municipais e instituições públicas e privadas, observadas as diretrizes das políticas públicas de saúde e alimentação.

Com a aprovação, o Dia de Combate à Obesidade Infantil passa a integrar o calendário oficial do município, com celebração anual em 11 de outubro.

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