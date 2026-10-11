Pipas já causaram 604 interrupções de energia em Campinas esse ano

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Com a chegada da Semana das Crianças, os dias de folga e o recesso escolar, aumentam o tempo dedicado às brincadeiras ao ar livre. Entre elas está uma tradição que atravessa gerações, empinar pipa. A CPFL Paulista alerta, no entanto, para os riscos de brincar próximo à rede elétrica. A preocupação ganha ainda mais relevância diante dos registros deste ano. De janeiro a setembro, Campinas contabilizou 604 interrupções no fornecimento de energia provocadas por pipas, considerando ocorrências confirmadas e emergenciais que exigiram a mobilização de equipes.

Esse risco de acidente também ocorre em outras cidades da região. No mesmo período, foram registradas 215 interrupções causadas por pipas em Hortolândia, diante de 197 casos em 2025, aumento de 9%.

Além dos impactos no fornecimento de energia, o principal risco é para quem tenta recuperar uma pipa presa à fiação. Aproximar-se da rede ou utilizar objetos para retirar o brinquedo pode provocar choque elétrico, com consequências graves e até fatais. Linhas e outros materiais que entram em contato com os cabos também podem causar rompimento de cabos e deixar consumidores sem energia.

Por isso, a orientação da CPFL Paulista é para que pais e responsáveis conversem com as crianças antes da brincadeira, escolham locais seguros e acompanhem a atividade.

Risco elétrico e proibição legal

O contato de pipas com a rede elétrica, especialmente quando a linha é revestida com cerol ou linha chilena, pode provocar curtos-circuitos, desligamentos em larga escala e risco à segurança de quem estiver nas proximidades. A linha abrasiva também representa perigo direto a pedestres, ciclistas e motociclistas.

A Lei Estadual nº 17.201/2019 proíbe, em São Paulo, a fabricação, comercialização e uso de linha com cerol ou linha chilena. Infratores estão sujeitos a multa e, em caso de acidentes, podem responder criminalmente.

Guardião da Vida

A CPFL Paulista reforça as ações do Guardião da Vida, programa de educação em segurança elétrica presente em escolas da região. O programa inclui palestras, distribuição de material informativo e campanhas voltadas a crianças, adolescentes e suas famílias. A campanha de segurança da CPFL Energia reforça as orientações:

* Escolha campos e espaços abertos, longe de fios, postes e equipamentos da rede elétrica.

* Use apenas linha comum. Cerol, linha chilena e materiais metálicos, como papel-alumínio, não devem ser utilizados. A recomendação é também dar preferência a pipas sem rabiola.

* Se a pipa enroscar na rede elétrica, não tente recuperá-la. Não puxe a linha, não utilize varas ou canos e nunca entre em subestações.

* Evite brincar em lajes, telhados, ruas, canteiros de avenidas e áreas próximas a rodovias. Também não corra atrás de pipas em locais com circulação de veículos.

* Se começar a chover ou houver ocorrência de raios, interrompa imediatamente a brincadeira.

Para comunicar ocorrências e emergências, a CPFL Paulista disponibiliza o telefone 0800 010 1010 e o aplicativo da empresa. Para mais orientações e dicas de segurança, acesse: https://guardiaodavida.com.br/.

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