Pastor mata ex-esposa em Americana

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Mulher, de 43 anos, morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido, um pastor, neste domingo (11), no bairro Riviera Tamborlim, em Americana. O crime teria sido motivado por ciúmes durante a festa de 15 anos do filho. Segundo informações iniciais, o suspeito teria consumido álcool e drogas na noite anterior. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

O caso segue em apuração. Em breve, novas informações.

Nesta década, um empresário casado com uma pastora chegou a ser detido por ter matado a amante também em Americana. O caso chocou a comunidade evangélica da cidade por se tratar de uma das famílias mais importantes da cidade.

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