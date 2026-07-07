Apesar de estar em alta no mercado informal, a Caneta paraguaia agora virou pauta de alerta da Anvisa. Na região, são vários casos de ação da polícia contra a venda de produtos alternativos.

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A agência afirma que os testes realizados na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) trazem traços do princípio ativo, mas não se pode afirmar que são equivalentes.

Alerta Anvisa Caneta Paraguaia

É FALSA a informação de que testes laboratoriais comprovaram a equivalência de canetas contrabandeadas com os produtos registrados no Brasil.

Os testes realizados pela Unicamp permitem dizer que havia presença de princípio ativo nos frascos. Entretanto, não é possível afirmar que são equivalentes, já que não foram feitas análises de impurezas, contaminantes, degradação do produto, esterilidade, presença de metais pesados, entre outros.

➡️ O mais importante: o teste NÃO avaliou a biodisponibilidade. Esse é o dado mais relevante para dizer que um medicamento funciona do mesmo jeito que outro.