Começa a remoção de veículos e carcaças abandonadas em Hortolândia

Com início da operação do pátio, Prefeitura inicia medida que cumpre o compromisso alinhado junto à população após denúncias

Equipes da Prefeitura iniciaram a remoção e o encaminhamento de carcaças e veículos abandonados nas ruas e avenidas da cidade ao novo pátio de Hortolândia. O espaço teve a operação iniciada nesta segunda-feira (06/07). A notificação aos proprietários começou na semana passada. O pátio de Hortolândia é um espaço de concessão da empresa Serpagui, sem custos para a Administração Municipal. A área fica localizada na antiga empresa Belgo, na avenida da Emancipação.

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NOTIFICAÇÃO

O prazo para a retirada de veículos e carcaças notificados é de no máximo cinco dias. Os carros recebem adesivos desenvolvidos para apontar a necessidade do proprietário realizar a ação e evitar o recolhimento. A medida cumpre com o compromisso alinhado junto à população após denúncias realizadas para a Prefeitura.

“Antes de iniciar a operação, os agentes receberam 10 dias de treinamento com os responsáveis pelo sistema de funcionamento do pátio. Além do abandono dos veículos e carcaças, motoristas infratores também poderão ter os veículos apreendidos em caso do não atendimento às normas do Código de Trânsito Brasileiro”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, Ricardo Barbosa.

RETIRADA DE VEÍCULOS REMOVIDOS

O passo a passo para a retirada de veículos encaminhados ao pátio, incluindo os valores do serviços que seguem a tabela elaborada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) estão disponibilizados por meio do link https://www.hortolandia.sp.gov.br/mobilidade/. O pátio tem capacidade aproximada para 200 veículos apreendidos, podendo aumentar este limite. A liberação será realizada após a quitação de todos os débitos do veículo e verificação se não há restrições administrativas como: pneu careca, faróis desregulados, falta de estepe, e etc.

OPERAÇÃO

O pátio de Hortolândia opera, inicialmente, com três guinchos à disposição, prontamente identificados com o objetivo de garantir a segurança para a população e melhoria no tráfego das vias.