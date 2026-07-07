Pastor Miguel Pires pede recape asfáltico na Rua Joaquim Rocha Júnior (Boa Vista)

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a prefeitura execute o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Joaquim Rocha Júnior, no bairro Boa Vista.

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No documento o parlamentar aponta que foi procurado por moradores que relataram a necessidade da renovação do pavimento. “O local necessita urgentemente do serviço para não comprometer o trânsito nem danificar os veículos, ou ainda colocar em risco a vida de motoristas e pedestres. Atualmente essa via apresenta inúmeros buracos e remendos que vem ocasionando transtorno aos moradores pelos reparos veiculares necessários”, afirma Pastor Miguel.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (7) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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