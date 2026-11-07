O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, de 10 a 13 de novembro, das 13h às 21h, o projeto Fábricas de Cultura na ESTRADA, com oficinas culturais, cursos voltados à economia criativa, apresentações teatrais, shows musicais, contações de histórias e oficinas de tecnologia com o Caminhão Maker. A entrada é gratuita e grupos podem fazer o agendamento pelo WhatsApp (19) 99561-5349.

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O Fábricas de Cultura na ESTRADA leva ações de formação e difusão a municípios paulistas, visando ampliar a abrangência das Fábricas e atender crianças, jovens e adultos com a oferta de iniciação cultural e tecnológica, assim como atividades recreativas, contribuindo para a ampliação de repertório cultural e formação de público.

A atividade tem parceria da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Educação, com realização do Governo Federal, via Ministério da Cultura, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Cult SP, Fábrica de Cultura 4.0 e Catavento Cultural e Educacional.

“Americana vai receber mais um evento cultural especial em uma nova parceria com o Governo do Estado, idealizador do Programa Fábricas de Cultura, destinado a contribuir prioritariamente para a formação de crianças e de jovens, e o Governo Federal. Trata-se de uma oportunidade para vivenciar a arte e a cultura como experiências transformadoras e que estimulam a criatividade de cada participante”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa no CCL:

10/11 (terça-feira)

13h00 às 14h00 — Caminhão Maker

14h00 às 16h00 — Curso de Moda – Upcycling (Adereços) com educadora Ana Rainha das Bijus

14h10 às 15h10 — Caminhão Maker

15h00 às 16h00 — Contação de história – Amigo das Emoções

15h20 às 16h30 — Caminhão Maker

17h30 às 18h30 — Caminhão Maker

18h30 às 19h30 — Show musical – Eu Tenho Sérios Poemas Mentais

18h40 às 19h40 — Caminhão Maker

20h00 às 21h00 — Caminhão Maker

11/11 (quarta-feira)

13h00 às 14h00 — Caminhão Maker

14h10 às 15h10 — Caminhão Maker

15h00 às 16h00 — Show musical – O Amor Está no Ar

15h20 às 16h30 — Caminhão Maker

17h30 às 18h30 — Caminhão Maker

18h30 às 19h30 — Contação de história – O Violão Tristonho

18h40 às 19h40 — Caminhão Maker

20h00 às 21h00 — Caminhão Maker

12/11 (quinta-feira)

13h00 às 14h00 — Caminhão Maker

14h00 às 17h00 — Curso de Moda – Upcycling (Adereços) com educadora Ana Rainha das Bijus

14h10 às 15h10 — Caminhão Maker

15h00 às 16h00 — Contação de história – A Lua dos ratos

15h20 às 16h30 — Caminhão Maker

17h30 às 18h30 — Caminhão Maker

18h30 às 19h30 — Show musical – Sarau Poetiza-me

18h40 às 19h40 — Caminhão Maker

20h00 às 21h00 — Caminhão Maker

13/11 (sexta-feira)

13h00 às 14h00 — Caminhão Maker

14h00 às 17h00 — Curso de Moda – Upcycling (Adereços) com educadora Ana Rainha das Bijus

14h10 às 15h10 — Caminhão Maker

15h00 às 16h00 — Contação de história – Macarro-nada

15h20 às 16h30 — Caminhão Maker

17h30 às 18h30 — Caminhão Maker

18h30 às 19h30 — Show musical – Solte sua voz

18h40 às 19h40 — Caminhão Maker

20h00 às 21h00 — Caminhão Maker

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