Americana participa de seminário estadual sobre o fortalecimento da saúde pública

A Secretaria de Saúde de Americana marcou presença no seminário “Regionalização, governança e sustentabilidade do SUS: reduzindo as distâncias e ampliando o acesso à saúde em São Paulo”, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) em cooperação técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O evento reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de hospitais de excelência nesta terça (3) e quarta-feira (4), no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista.

A pasta americanense foi representada no encontro pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, pelo secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, pela superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, pela diretora financeira, Juliana Toso Chagas Cantelli, e pela diretora administrativa, Luciara de Nadai.

Durante a programação, o secretário Danilo, que também é o 1º vice-presidente do COSEMS/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), participou do painel que abordou o papel dos municípios na política de regionalização do acesso à saúde. Já o secretário adjunto, Fábio, apresentou a experiência de Americana na ampliação do acesso aos serviços de cardiologia na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

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Além disso, os representantes do município também participaram da cerimônia de conclusão da formação especializada de gestores por meio do Programa de Aprimoramento da Formação em Gestão Regional (PAFGR), desenvolvido em parceria com os hospitais de excelência Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa de São Paulo e Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

“A regionalização é fundamental para que possamos organizar melhor os serviços de saúde e garantir que a população tenha acesso ao atendimento de que precisa, no momento adequado. Esse trabalho depende de uma atuação integrada entre os municípios e o Estado, com planejamento, compartilhamento de responsabilidades e soluções construídas em conjunto. Momentos como esse são importantes para avançarmos no fortalecimento do SUS”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A participação no encontro permitiu a Americana contribuir com as discussões sobre a consolidação da regionalização da saúde, o fortalecimento da governança compartilhada e a sustentabilidade do SUS, com o objetivo de buscar estratégias conjuntas para aprimorar a organização dos serviços de saúde e reduzir as filas de espera por consultas e exames, ampliando o acesso da população à assistência.

“Poder apresentar a experiência de Americana na ampliação do acesso à cardiologia foi uma oportunidade de compartilhar os resultados do trabalho desenvolvido e contribuir com outras iniciativas na região. A regionalização permite integrar os serviços, aproveitar melhor a estrutura disponível e ampliar a capacidade de atendimento à população. Nosso desafio é continuar avançando para oferecer uma assistência cada vez mais acessível e resolutiva”, ressaltou o secretário adjunto, Fábio Joner.

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