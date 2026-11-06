Deu branco?– Esquecer parte do conteúdo justamente no momento da prova é uma situação comum e pode acontecer mesmo quando o estudante passou horas estudando. A ansiedade, a pressão pelo resultado e a forma como o conteúdo foi memorizado podem influenciar a capacidade de recuperar aquela informação no momento necessário.

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Para Caio Temponi, jovem aprovado 18 vezes em vestibulares, o problema pode ser reduzido com estratégias que ajudem a transformar o estudo em uma preparação mais eficiente para a recuperação do conteúdo.

“Quem nunca estudou bastante e, na hora da prova, simplesmente teve a sensação de que esqueceu tudo? Isso acontece e pode ser muito frustrante, principalmente quando você sabe que já teve contato com aquele conteúdo”.

Não basta apenas ler

Um dos erros mais comuns durante os estudos é confundir familiaridade com conhecimento. Ler várias vezes uma página pode fazer com que o conteúdo pareça conhecido, mas isso não significa necessariamente que o estudante conseguirá recuperá-lo sem consultar o material. Por isso, depois de estudar um assunto, uma estratégia interessante é fechar o livro ou o material e tentar explicar com as próprias palavras aquilo que acabou de aprender.

“Você precisa testar se realmente consegue recuperar aquela informação sem olhar. Se você só reconhece o conteúdo quando ele está na sua frente, ainda existe um caminho importante entre reconhecer e conseguir lembrar”.

Faça perguntas para o próprio cérebro

Transformar o conteúdo em perguntas também pode ajudar. Em vez de apenas reler uma matéria, o estudante pode criar questões sobre os principais conceitos e tentar respondê-las de memória. Esse processo obriga o cérebro a buscar a informação e permite identificar rapidamente quais pontos ainda não estão bem consolidados.

“Também é possível utilizar exercícios de provas anteriores, simulados e pequenas revisões sem consultar o material antes de responder”, destaca Caio Temponi.

Revise em diferentes momentos

Outro cuidado é evitar concentrar toda a revisão em poucas horas antes da prova. Retomar o conteúdo em diferentes momentos permite verificar se ele continua acessível depois de algum tempo. A revisão também pode ser mais objetiva, priorizando conceitos, fórmulas, relações e pontos nos quais o estudante apresenta maior dificuldade.

“Não adianta passar muitas horas em um conteúdo e depois abandoná-lo. É importante voltar a ele, testar a memória e perceber aquilo que ainda está fraco”.

E quando deu branco?

Se o estudante chegar à prova e esquecer uma informação, o primeiro passo é evitar o desespero. A ansiedade pode dificultar ainda mais a recuperação de informações. Uma alternativa é avançar para outra questão e retornar posteriormente àquela que provocou o bloqueio.

Em alguns casos, o contato com outras perguntas pode ajudar a recuperar informações relacionadas.Respirar profundamente por alguns instantes e reorganizar a atenção também pode ajudar a diminuir a tensão naquele momento.

“Uma boa preparação não é aquela em que você simplesmente leu muito. É aquela em que você consegue olhar para uma questão e acessar aquilo que estudou para construir a resposta”, conclui Caio Temponi.

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Sobre Caio Temponi

Caio Temponi é um jovem de 17 anos, pesquisador pelo CPAH – Centro de Pesquisa e Análise Heráclito – mentor e palestrante com altas habilidades. Foi aprovado em 1º no vestibular da EPCAR aos 12 anos, aos 13, em Medicina, totalizando 5 aprovações, também em Direito na UFRRJ, aos 14 anos, foi aprovado no ITA, um dos maiores vestibulares do Brasil, totalizando 18 aprovações como o mais jovem do Brasil, o que lhe renderam 2 títulos no Livro dos Recordes. Além disso, Caio é membro da Intertel, sociedade de pessoas com QI acima de 99 de percentil.

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