Santos lidera o ganho de seguidores nas Redes Sociais em outubro e se aproxima dos 30 milhões de inscrições no acumulado de seus perfis

Santos lidera o ganho mensal com 396 mil novas inscrições e chega aos 29 milhões no total; • Íbis conquistou o segundo maior crescimento de outubro com 218 mil novas adesões; • Flamengo atingiu a marca de 69 milhões de inscrições no combinado de seus perfis oficiais; • Palmeiras obteve o quarto maior resultado de outubro com 196 mil novos inscritos; • Atlético-MG fecha o TOP 5 dos maiores resultados, com 116 mil novas adesões

Na edição atual do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros do IBOPE Repucom, destacamos os resultados de Santos, Íbis, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. Estes cinco clubes foram os que mais cresceram nas redes sociais em outubro e somaram, juntos, cerca de 1,1 milhão de novas inscrições.

IBOPE Repucom Mídias Sociais – Clubes brasileiros_ Novembro/26

O Santos liderou o ganho de novas adesões entre os clubes brasileiros, com 396 mil novos inscritos. O “Peixe” também esteve à frente dos ganhos no TikTok, com 200 mil novos seguidores. No Instagram, o Santos somou 98 mil novos inscritos, seguido pelo Facebook (+60 mil inscrições). Com o desempenho, o Santos alcançou a marca de 29 milhões de inscrições no conjunto de suas redes sociais, aumentando a vantagem para o Palmeiras e consolidando sua posição entre os três clubes com os maiores alcances digitais do país.

O Íbis voltou ao TOP 5 após quatro anos e meio. A contratação do influenciador digital Luke Bastos contribuiu para impulsionar o ganho de seguidores nas redes sociais do clube pernambucano em outubro. No período, o Íbis somou mais de 218 mil novas inscrições, segundo maior resultado de toda a série histórica do clube no estudo, atrás apenas de abril/2022, com uma evolução de 16% em sua base digital em outubro, a maior taxa de crescimento entre todos os 50 clubes analisados. O Instagram (+117 mil novos inscritos) e o TikTok (+96,1 mil) concentraram, juntos, 97% das novas adesões do clube.

O Flamengo ficou com o terceiro maior resultado do mês, com 202 mil novos inscritos, e chegou à marca inédita de 69 milhões de inscrições no total de suas contas. O TikTok foi a plataforma de maior destaque para o “Rubro-Negro”, com 100 mil novos seguidores ou 50% do crescimento total do clube em outubro. Na sequência, o Instagram somou cerca de 77 mil novas adesões, enquanto o YouTube registrou 50 mil.

O Palmeiras obteve o quarto maior crescimento do mês, com 196 mil novas inscrições. 50% do desempenho “Alviverde” vieram do TikTok, com 100 mil novos seguidores. No Instagram, o clube arrecadou cerca de 56 mil novos inscritos e o YouTube 30 mil. Com este desempenho, o clube está prestes a atingir a marca de 25 milhões de inscritos em suas redes sociais.

O Atlético-MG fechou o TOP 5 dos maiores resultados do mês, com 116 mil novos inscritos. O “Galo” esteve à frente dos ganhos no Facebook, com mais de 90 mil novos inscritos, o que representou 80% dos ganhos do clube.

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