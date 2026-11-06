Festival de churrasco ocorre neste fim de semana no CCL em Americana

O evento Taurus Festival, um dos principais festivais gastronômicos itinerantes do Estado de São Paulo, chega neste fim de semana ao Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. O festival de churrasco ocorre nos dias 7 (sábado) e 8 (domingo), das 12h às 22h, com entrada solidária e troca de ingressos por 1 kg de alimento destinado ao Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

A edição especial inclui o Festival de Fatias, proporcionando ao público uma experiência que combina gastronomia, cervejas artesanais, música ao vivo e confeitaria, em um ambiente preparado para receber toda a família.

Entre as opções gastronômicas de destaque, estão cortes especiais preparados por assadores, costelas defumadas, hambúrgueres artesanais, carnes na parrilla e outros pratos preparados na brasa. Para acompanhar, o público vai encontrar chopes artesanais, cervejas especiais, drinks e outras opções de bebidas.

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Já o Festival de Fatias reunirá três confeitarias, com uma seleção especial de bolos, tortas e sobremesas servidas em fatias, com opções diversificadas de recheios e combinações de sabores. A proposta é oferecer ao público desde receitas tradicionais até criações exclusivas preparadas especialmente para o evento.

A programação musical é outro atrativo do festival, que vai receber bandas e artistas em apresentações dedicadas ao rock, blues e pop rock nacional e internacional. Confira o cronograma:

Programação musical

07/11 (sábado)

16h – Duo Mind

19h – New AC/DC Doriva

08/11 (domingo)

13h – Main Station

16h – Urbanus

19h – Runaway Bon Jovi

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou a realização do festival. “O CCL mais uma vez receberá um evento de gastronomia destinado a todos os públicos, reunindo famílias de Americana e região para dois dias de muita cultura e diversão e oportunizando ainda a arrecadação de alimentos para aqueles que mais precisam”, disse.

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