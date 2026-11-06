Feiras Pet e Ameriart acontecem neste domingo no CCL

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, neste domingo (8), a 16ª Feira Pet Geraldo Pinhanelli, com entrada solidária mediante doação de 1 kg de ração para cães ou gatos. O evento ocorre das 9h às 14h e a Feira de Artesanato Ameriart também estará presente no local, com a exposição de produtos criados por artesãos de Americana. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A Feira Pet tem o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e integra o Calendário Oficial de Eventos do município. No evento, o público encontrará expositores com produtos para pets e tutores, campanha para adoção de animais, microchipagem gratuita e praça de alimentação, entre outras opções.

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Desde 2025, a feira tem o nome de Geraldo Pinhanelli, em homenagem ao radialista e defensor da causa animal que faleceu em 2010.

“Teremos um domingo especial no CCL, com a realização simultânea de dois eventos que proporcionam encontros, incentivam a economia criativa e valorizam um dos espaços mais queridos de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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