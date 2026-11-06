Nova Odessa inaugura creche no Jardim dos Lagos e amplia atendimento à primeira infância

A Prefeitura de Nova Odessa inaugurou nesta quinta-feira (05/11), a EMEB Antonio José Rezende Silva, no Jardim dos Lagos. A nova creche iniciará suas atividades logo após a entrega, com crianças chamadas da lista de espera e moradoras do Jardim dos Lagos e do Jardim Santa Rita. A unidade tem capacidade para até 100 crianças de 0 a 4 anos em período integral.

Localizada na Rua Clotilde Bueno de Camargo, sem número, a escola possui 668 m² de área construída. O prédio foi entregue pela iniciativa privada como contrapartida do empreendimento New York. Nesta primeira etapa, o atendimento será destinado ao Berçário 1, que concentra a maior demanda. Para o próximo ano, está prevista também a inclusão de turmas de Berçário 2, Maternal 1 e Maternal 2.

Para o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, a entrega representa um avanço para as famílias da região. “Uma vaga em creche faz diferença na vida da criança e na rotina de toda a família. Estamos entregando um espaço para cuidar, educar e acompanhar o desenvolvimento dos pequenos, dando mais tranquilidade aos pais e responsáveis”, afirmou ele durante a cerimônia de inauguração.

Homenagem e memória

A escola recebeu o nome do empresário e ex-vereador Antonio José Rezende Silva, falecido em 2019. Natural de Boa Esperança, em Minas Gerais, ele chegou a Nova Odessa aos 18 anos e exerceu quatro mandatos na Câmara Municipal: de 1989 a 1992, de 1993 a 1996, de 1997 a 2000 e de 2009 a 2012.

A denominação foi estabelecida pela Lei Municipal nº 3.928, de 19 de agosto de 2026, a partir de projeto do vereador Marcelo Maito. A cerimônia reuniu autoridades e familiares do homenageado e contou com entrega de flores à família e descerramento da placa de inauguração.

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Irmão de Antonio, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, destacou o significado da homenagem. “Para nossa família, é uma emoção ver o nome do Antonio nesta escola. Ele construiu sua vida em Nova Odessa, trabalhou e participou da história da cidade. Saber que sua memória estará ligada a um lugar de cuidado e educação das crianças nos deixa muito felizes”, declarou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, também irmã do homenageado, agradeceu o reconhecimento. “Recebemos esta homenagem com muito carinho. É uma forma de manter viva a memória do nosso irmão e de compartilhar sua história com outras gerações. Agradeço a todos que contribuíram para este momento tão especial para nossa família”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Luiz Miguel Garcia, destacou a importância da nova unidade. “A entrega desta creche atende a uma necessidade das famílias e amplia a estrutura da Educação Infantil. É também uma oportunidade de reconhecer a contribuição de alguém que fez parte da história da Câmara e do município”, declarou.

Autor da proposta de denominação, o vereador Marcelo Maito ressaltou a trajetória do ex-parlamentar. “Ao propor o nome de Antonio José Rezende Silva para esta escola, buscamos reconhecer sua participação na vida de Nova Odessa. Ele dedicou quatro mandatos ao Legislativo e construiu uma trajetória como empresário no município. Esta homenagem preserva essa história em um espaço voltado ao futuro das crianças”, disse.

A solenidade também contou com a presença do vereador Paulo Porto e das vereadoras Márcia Rebeschini e Priscila Peterlevitz. Entre os familiares, além do vice-prefeito Mineirinho e da presidente do Fundo Social Rose Miranda, estiveram presentes a esposa do homenageado, Rosemeire Constancio Rezende Silva; a filha, Mayara Constancio Rezende Camargo; e os irmãos, Clésio e Gláucio Miranda, este acompanhado da esposa, Rosana Ferraz.

Expansão da Educação Infantil

A nova creche integra o planejamento municipal de ampliação da Educação Infantil. Para 2027, a Secretaria de Educação prevê utilizar o antigo prédio da EMEB Professora Haldrey Michelle Bueno, no Jardim São Manoel, para aproximadamente 100 crianças, com a transferência de turmas da pré-escola da Haldrey e de Maternal 2 da EMEB Padre Victor Facchin. A reorganização permitirá criar quatro novos grupos de Berçário 1 e Berçário 2 na Padre Victor.

Outra frente é a nova creche prevista para o Jardim dos Lagos 2, distinta da unidade inaugurada. Com capacidade para até 170 crianças de 0 a 4 anos e investimento de R$ 4,8 milhões, o projeto será viabilizado em parceria com o Governo do Estado, pelo Programa Creche Escola, no âmbito do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo. O início das obras está previsto para o início de 2027, com prazo estimado de um ano para a conclusão.

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