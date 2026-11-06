Espetáculo de dança “40 Anos – O Fio do Tempo” tem duas apresentações em Americana

O espetáculo de dança “40 Anos – O Fio do Tempo” será apresentado em duas sessões no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana: no sábado (7), às 20h, e no domingo (8), às 19h. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com e custam de R$ 50,00 a R$ 100,00. A atividade celebra as quatro décadas de atividade da Physical Fitness Dance.

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A apresentação vai reunir bailarinos de diversas idades para reviver coreografias marcantes do repertório da academia. Além dos movimentos de dança, o público presente também poderá conferir trechos de depoimentos gravados por alunos durante as partilhas organizadas pelo espaço. A classificação indicativa é livre.

“As academias e estúdios de dança de Americana preparam espetáculos especiais para o encerramento de ano de seus alunos e o Teatro Municipal está preparado para recebê-las com qualidade e profissionalismo”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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